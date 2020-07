Tokio: Hallan sin vida al actor japonés Haruma Miura

Las fuentes de investigación y el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio creen que Miura murió por suicidio, aunque la causa de la muerte aún no ha sido confirmada oficialmente. Asimismo, reportes de los medios afirman que Miura dejó una nota cuyo contenido no ha sido divulgado.

"Para los fanáticos y las personas interesadas, nos disculpamos por la preocupación y las molestias causadas, pero en cuanto a los detalles, todavía estamos confirmando y le informaremos una vez más", comunicó Amuse Inc., la agencia de representación de Miura.

Al darse a conocer la noticia, fans de Miura expresaron su dolor a través de las redes sociales.

"Caballo de primavera, todavía no me lo puedo creer. No puedo dejar de llorar cuando pienso en el caballo de primavera-kun. Estoy realmente sorprendido. Ojalá pudiera haberte salvado, ojalá pudieras vivir. Me encantó la refrescante sonrisa de la primavera, caballo-kun. Fue un buen actor", comentó uno de los fans del intérprete japonés.

Haruma Miura debutó en el grupo musical J-pop, pero su carrera actoral inició en 1997 gracias al drama televisivo de la NHK, Agri. En 2006 finalmente obtuvo su papel principal en la película Catch a Wave.

Luego, interpretó papeles importantes en películas como Kimi ni Todoke, en 2010; Tokyo Park, en 2011; dos películas en 2019, Attack on Titan y Little Nights, Little Love en 2019. Además, se mantuvo activo en la televisión con trabajos recientes en el que se le vio protagonizar en la producción Yonimo Kimyona Monogatari Haru no Tokubetsu-hen, en Fuji TV; y Gift of Fire, en NHK.