El mundo de los medios en Miami despide a Martha Flores

En 1956 se graduó como locutora en Cuba y dos años más tardes llegó a Estados Unidos como exiliada.

“Dejé a mi patria porque conocía la trayectoria de Fidel Castro desde la Universidad de La Habana y sabía que el futuro no iba a ser bueno para Cuba”, expresó Flores en una entrevista a la revista Carteles.

Tras pisar suelo norteamericano, inició su carrera profesional con un espacio de 15 minutos en la radio con el programa La voz de la Mujer, espacio que se convirtió en el primero que tuvo una mujer en la radio hispana en Miami.

Al darse a conocer la noticia, colegas del medio expresaron su dolor.

"Me entero con absoluta tristeza de la muerte de nuestra colega Martha Flores. Se nos fue después de hacer su programa de radio. Pocos saben que me iba a visitar a la oficina (antes de la pandemia) y que fuimos muy buenos amigos. No saben cómo voy a extrañar esas pláticas", expresó el periodista Jorge Ramos en su cuenta de Twitter.

"Hoy con mucha tristeza recibimos la noticia de la partida de la gran comunicadora Martha Flores, una pionera de las voces cubanas en el exilio y por años defensora de la democracia desde su plataforma en la radio. Anoche hizo su programa y apago el micrófono sin saber que seria su última vez. Vamos a recordar tu gran espíritu de luchadora y una sonrisa siempre. Que en paz descanse",escribió el conductor Danny Cruz.