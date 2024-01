Tom Hanks y Steven Spielberg reviven un conflicto bélico con "Masters of the Air"

Imagen de la serie "Master of The Air" de AppleTV+.

Masters of the Air es la nueva apuesta de Apple Tv+, producida por Tom Hanks , Steven Spielberg y Gary Goetzman.

La serie tiene un total de siete episodios y revive la participación de la unidad 100th Bomb Group de la aviación americana, que fue conocida como The Bloody Hundredth, durante la Segunda Guerra.

Este grupo de soldados fue conocido por llevar a cabo bombardeos en extremas.

Sin embargo, más allá de las operaciones y las hazañas logradas, la producción busca exponer el impacto psicológico, físico y emocional que los soldados sufrieron en aquellos días de guerra. La sinopsis resalta que pese a ser un grupo armado exitoso, algunos de sus miembros fueron capturados, otros derribados, heridos e incluso asesinados.

"Algunos afortunado lograron volver a casa. A pesar de sus destinos individuales, todos pagaron un precio", agrega la descripción de la serie.

Detalles de la serie

Masters of the Air reúne a un talentoso grupo de actores como Austin Butler, quien da vida al Mayor Gale Cleven, y Barry Keoghan, encarnando a Lt. Curtis Biddick; ambos pilotos reales del 100th Bombardment Group.

Igualmente Callum Turner, David Shields, Ncuti Gatwa, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Josiah Cross y Branden Cook, también son parte del elenco.

También se pudo conocer que un detalle importante en el desarrollo de la serie fue recrear las cabinas de los bombarderos B-17 y P-51 con CGI de última generación, con el fin de darle a la producción una narrativa más realista del contexto que se narra, así como también muestra la realidad de cómo fue la guerra.

La producción llega a Apple Tv+ el 26 de enero con el estreno de dos episodios. El resto de los capítulos serán lanzados cada viernes hasta el 15 de marzo.

Otros proyectos de Hanks

Con la llegada del 2024, el rumor sobre una secuela del filme The Polar Express comenzó a correr. Ante ello, los fanáticos de esta historia manifestaron su entusiasmo al conocer la posibilidad que existe sobre esta entrega.

Gary Goetzman, productor de la película original y cofundador de la productora Playtone con Tom Hanks, alegó que si bien hay muchos detalles ha tomar en cuenta, sí se encuentran trabajando en la segunda parte de la icónica historia.

"Resulta que hay tantas cosas involucradas como: ¿De quién sería la propiedad artística? Simplemente no es como, ‘¡Oye, hagamos otra navegación libre! Entonces, todo lleva tiempo y eso está bien porque no nos importa que las cosas vayan lentamente. Pero eso está tratando de resolverse ahora, sin duda. The Polar Express 2, está en proceso", comentó a Comicbook.

Hasta los momentos, se desconoce una fecha de estreno, así como tampoco se sabe cuál sería la trama pues su autor, Chris Van Allsburg, no escribió una secuela sobre el mítico tren de navidad.