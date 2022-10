Tomates Fritos y Viniloversus cantan juntos en concierto

"Los Tomates estamos muy emocionados y muy felices de poder sumarnos a esta fecha de Viniloversus en Caracas. Ellos son una banda que respetamos muchísimo y además son muy buenos amigos nuestros. Ya nos habíamos presentado antes juntos, nuestra música es muy compatible y es muy grato saber que vamos a regresar a Caracas después de tanto tiempo", dijo el vocalista de Tomates Fritos, Reynaldo Goitía.

Las entradas para el Tour by Cúsica ya se encuentran en Ticketplate, con un precio de 30 dólares. La primera preventa de 2.000 boletos, se agotó en los primeros tres días. Para adquirirlas de forma presencial, el público puede acudir a los puntos de encuentro activos de Cúsica Studio en la urbanización Los Chorros, en Caracas, y la sede de Ticket Plate en la tienda Beco del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

Este concierto es una producción de Cúsica, en alianza con Avior, Ticketplate, Ron Carúpano, Alcaldía de Baruta, Hotel Meliá Caracas, La Mega, Grupo Nueve Once, Drink It, Crew by Cúsica y Cúsica Studio.