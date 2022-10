Concierto de cámara en Miami resalta amor por el planeta

“Durante más de 30 años, la ciencia ha sido muy clara. ¿Cómo se atreven [how dare you] a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista?”, dijo en un momento de su intervención.

How Dare You!, un trabajo musical de larga escala que aborda problemas intensificados o propagados por el cambio climático, contará con la dirección musical del colombiano Camilo Tellez, que ha sido director asistente del reconocido Gustavo Dudamel.

Asimismo, la selección y coordinación de los músicos fue hecha por Melanie Ferrabone que trabaja como la manager de orquesta, y que tocará el fagot en el concierto.

El desafío de presentar una orquesta al aire libre

“Cuando lo conocimos, Carlos Patiño estaba haciendo su doctorado en artes musicales con concentración en composición musical de la Universidad de Miami. How Dare You! es su más reciente trabajo sobre ecomusicología”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Maudie Valero, parte del equipo de dirección de PAXy, un proyecto cultural creado en 2013 en Miami.

Como agregó, “habíamos trabajado anteriormente con Patiño. Además de música clásica, él tiene un grupo de música tradicional colombiana, La Guacamaya Collective, con el que hicimos uno de los siete videos de la serie ‘Into the Wild’ durante el 2020-21. Él nos contactó con dos proyectos en mente, o bien la premiere de la obra, o su grabación. A PAXy enseguida le interesó la presentación”.

Los miembros del equipo creativo se interesaron por el proyecto cuando escucharon los extractos de la obra.

“Desde la tesis misma estaba establecido que el local para la presentación de la pieza sería uno que hiciera énfasis y pusiera esfuerzo en ser respetuoso con el medio ambiente. PAXy no tiene un espacio físico pero en todos nuestros eventos y en nuestro día a día vivir y estar en armonía con el medio ambiente es central. Así que esta colaboración fue muy orgánica”, zanjó Valero.

El proyecto llevó un año de organización: “PAXy es una organización pequeña que necesita un tiempo desde la concepción hasta la materialización de los proyectos, especialmente para poder dirigir fondos hacia un esfuerzo. Tenemos que aplicar a subvenciones con bastante antelación ya con un proyecto o evento específico”.

De ahí que recordó “el continuo apoyo financiero de Miami-Dade Department of Cultural Affairs y, por primera vez, Resist. Mountain Valley Spring Water siempre nos ayuda a hidratar a nuestros artistas y equipo (botellas de cristal) y The Plantisserie (un restaurante orgánico y vegano) a no desmayarnos durante el montaje. Estamos también colaborando con un estudio de animación y filmación, Roluzmultfilm, que nos ayudará a que quede una memoria gráfica del evento”.

Según recordó Valero, “PAXy tuvo la idea de hacer el evento en un parque, nos gusta mucho mezclar el arte con la naturaleza. Era perfecto para el tema y pensamos que sería divertido para los músicos clásicos salir de la sala de concierto”.

No obstante, “ahí nos equivocamos un poco, porque resulta que a este tipo de músicos no les gusta que sus instrumentos estén al aire libre, con sol, humedad... Pero logramos convencerlos”.

Aunque “usualmente mezclamos diferentes manifestaciones de arte en nuestros eventos” y el equipo “tuvo la idea de realizar una intervención adicional al concierto”, pronto notaron que “esta es una orquesta de cámara con 24 músicos, la más grande con la que hemos trabajado, y los recursos financieros eran limitados”. Por eso decidieron concentrarse en el concierto “y dejar que el entorno natural fuera el complemento”.

La invitación para el público es que reserve gratuitamente su espacio y lleve una manta o una silla para disfrutar del concierto. Además, se recomienda llevar el programa del concierto en el teléfono en caso de que deseen consultarlo, pues no habrá material impreso en el evento.

PROGRAMA (Resúmenes de los movimientos)

Primera sección

Movimiento I - Nos Estamos Quedando Sin Tiempo. Duración: 16 mins.

Piano, Coro (SSAATTBB), Instrumentos de viento (flauta 1, flauta 2, oboe, soprano sax, clarinete en Bb 1, clarinete en Bb 2, clarinete bajo 1, clarinete bajo 2, fagot), Electrónica

El primer movimiento sirve como prefacio al proyecto. Aborda el problemático diálogo sobre las políticas referentes al cambio climático. Representa el conflicto entre los activistas medioambientales y los políticos escépticos de la magnitud del problema. Musicalmente el conflicto se mantiene durante todo el movimiento, con momentos donde los argumentos de los activistas cubren la narrativa de la negación y viceversa. Gradualmente y a través de procesos mínimos, el movimiento desarrolla la percepción del tiempo, y la consonancia comienza a comprimirse hasta llegar a un clímax cacofónico, que se libera al final del movimiento con una textura monofónica en la que los integrantes del coro recitan una serie de preguntas reflexivas. El compositor está musicalmente respondiendo al artículo "¿Se está acabando el tiempo? El Caso del Calentamiento Global", por la antropóloga Mary Douglas y co-autores Marco Thompson y Marco Verweij.

Movimiento II - Agarrando Aliento. Duración: 11 mins.

Flauta, Electrónica

Este movimiento es una declaración sobre la polución del aire y sus devastadores consecuencias para la salud humana. A través de técnicas extendidas como “gasping, tongue pizz, jet whistle, and air sounds”, el flautista representa la dificultad para respirar con tos y desespero por conseguir el aliento.

Movimiento III - Cantos de Luto. Duración: 6 mins.

Quinteto de cañas (oboe, saxo soprano, clarinete en Bb, clarinete bajo, fagot).

Inspirado en varios artículos sobre la caza de lobos, en muchos casos ilegal, este movimiento trata de la destrucción de la fauna. Especialmente estos conflictos con la caza y la misión de proteger los lobos en parques naturales como Yellowstone. Dentro del parque estos animales están protegidos, pero una vez que salen de sus límites imaginarios son fácilmente trofeos de caza. Esta pieza evoca el espíritu del lobo mediante aullidos que son interpretados por una "manada" de instrumentos de viento.

Segunda sección

Movimiento IV - Solución Propuesta: Energía Sustentable. Duración: 13 mins.

Instrumentos de viento (flauta 1, flauta 2, oboe, soprano sax, clarinete en Bb 1, clarinete en Bb 2, saxo alto 1, saxo alto 2, clarinete bajo 1, clarinete bajo 2, saxo barítono, fagot).

Involucrándose, respondiendo y reaccionando directamente a los problemas expuestos en los movimientos de la primera sección, la segunda ofrece una contranarrativa al problema del cambio climático. Este movimiento está inspirado en la energía eólica, una de las más eficientes y baratas de las energías renovables. Es por esto que en este movimiento la música se desarrolla en un constante rotar o movimiento circular para representarla. Este movimiento genera diferentes combinaciones sonoras de timbre, de colecciones de alturas, dinámicas, densidad, motivos, registro, ritmo y el sentido de una rotación general de elementos en el escenario dado por la especialización de los tres cuartetos que representan las hélices de las turbinas eólicas.

Más sobre Carlos Patiño

Carlos Patiño es un compositor, productor, guitarrista e investigador de músicas académicas y populares. Tiene un doctorado en artes musicales con concentración en composición musical de la Universidad de Miami, y una maestría con concentración en composición y producción de música comercial de la Florida Atlantic University.

Ha estado involucrado en la industria musical trabajando en diferentes posiciones y proyectos a lo largo de su carrera. Es miembro de una banda de rock colombiana llamada Red O’Clock, que ha sido ganadora de premios nacionales, ha sido seleccionada para ser parte del line up de numerosos festivales de música compartiendo el escenario con famosas bandas internacionales tales como Foster the People, Evanescence, Garbage, Dead Kennedys, Molotov, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico y J Balvin, entre otros.

Ha compuesto música para cine, y ha trabajado como ingeniero de audio, editor de audio y post productor de audio para álbumes como "Pá Qué más" del quinteto Leopoldo Federico, nominado a los Latin Grammy 2017, "Astor Piazzolla - Legacy" de Tomas Cotik y Tao Lin, nominado a los Premios de Música Clásica Internacional 2018, entre otros álbumes.

Patiño es el autor del libro de música académica titulado "Solistas-Instrumentos de Cuerda Pulsada I" lanzado por la editorial Javeriana en 2017. También tiene publicaciones de música académica en México y EEUU.

Se encuentra trabajando en la coproducción, edición y post producción de dos álbumes del violinista Tomas Cotik, que serán lanzados por Centaur records y Naxos records a principios del 2023. Además, está componiendo y produciendo un disco basado en el concepto de ecomusicología con su proyecto How Dare You! y otro disco de músicas tradicionales latinoamericanas con el grupo La Guacamaya Collective.

Más sobre Camilo Tellez

Camilo Tellez tiene una Maestría en Dirección de Orquesta de la Universidad de Indiana y un Diploma de Arte de la Escuela de Música Frost en Miami. Estudió su pregrado en dirección orquestal en la Universidad Juan N. Corpas y piano con la Maestra Inés Leyva, graduado con Summa Cum Laude.

Tellez fue nombrado ‘Dudamel Conducting Fellow’ con la Filarmónica de Los Ángeles en la temporada 2021/2022, compromiso que incluyó la dirección de la orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall y Hollywood Bowl. De ahí que en el verano de 2022 Tellez trabajó con el Festival Nacional YOLA y el Programa “Encuentros”, preparando las orquestas y compartiendo escenario con Gustavo Dudamel.

Ha tenido la oportunidad de dirigir orquestas en Estados Unidos, Alemania, Brasil, Italia, Grecia, Finlandia, Holanda y Colombia. Algunas de estas incluyen la Filarmónica de Holanda, Berlin Sinfonietta, Naples Phil, Southwest Florida Orchestra, Florida Orchestra, LA Phil, Athens Symphony, Turku Chamber Orchestra, Florianopolis Camerata, Prisma Symphony Orchestra y Orquesta de Manizales.

Tellez es un firme defensor de la nueva música y la celebración de compositores contemporáneos y latinoamericanos. Ha trabajado y colaborado con compositores como Steve Reich, John Williams, John Adams y Steve Mackey y participó en la serie Green Umbrella Concert, un evento que presenta piezas de primer nivel mundial encargadas por la LA Phil.

Sus compromisos para la temporada 2023 incluyen su debut como director invitado de la Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y Orquesta EAFIT en Colombia.

El evento es gratis para toda la comunidad con reserva. Matheson Hammock Park (área de la casita de coral). 9610 Old Cutler Road, Coral Gables, FL 33156.