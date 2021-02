Toño Mauri habla de su experiencia tras superar el COVID-19

"El virus atacó directamente mis pulmones y los dañó muchísimo. Entonces, ya no podía respirar. La única esperanza que me daban era buscar un trasplante de pulmones", agregó el actor de 56 de edad, quien aseguró que ante las complicaciones de salud, su prioridad fue su familia.

"Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla (esposa) y en mi familia. Y le dije al doctor que no importaba lo que tuviera que hacer. Y desde ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma" comentó conmovido.

Mauri también declaró que estaba muy ilusionado de ver a sus hijos, por lo que se aferró a la fe. "Dios estuvo conmigo, siempre. Yo dije: 'Dios mío, dame una mano, no me sueltes y acompáñame'. Y me acompañó. Yo sentía su presencia", aseveró entre lágrimas.

"A los 10 días me dijeron que ya tenían unos pulmones. Carla me platicó que tuve una hemorragia interna, que de repente le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche, y al día siguiente le hablaron para decirle que no sabían que había pasado, pero que yo estaba normal", dijo el intérprete en el programa de Univision.

Asimismo, Toño Mauri aseguró que Dios le brindó una segunda oportunidad. "Me afiancé más a Dios, porque el único que puede hacer esto son ustedes (los médicos), pero Dios es el que decide", comentó. "Quizás yo ya me tenía que haber ido, pero me dio la oportunidad de regresar. Cada noche pensé que era la última".

Por otra parte, el actor aprovechó el momento para agradecer a todo el personal médico que estuvo a su lado durante el proceso. "Todos me cuidaron, yo los veía como ángeles", dijo.

Y tras superar la enfermedad, el artista recalcó su anhelo por volver a compartir con sus hijos. "Cuando abracé a mis hijos, lo primero que pensé: 'lo logré, lo logramos juntos'. Abrazarlos era lo que esperaba, era mi esperanza", expresó el actor mexicano.