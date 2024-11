Traductora de Venezuela en Miss Universo desata polémica

"¿Describe a la mujer ideal para hoy y qué tienes en común con ella?", fue la pregunta del jurado, pero la traducción que recibió Miss Venezuela, según palabras de Márquez, fue otra.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Janeth Briceno (@janethbriceno)

Reacción de Miss Venezuela tras pasar la ronda de preguntas

"En la primera pregunta me dijo que: '¿Qué era lo más importante que me había pasado en el día de hoy?'", explicó la represente en una conversación que tuvo tras bastidores con el youtuber La Divaza, al indicar los motivos que la llevaron a solicitar el apoyo de traducción.

"Bueno, pues, la traductora no aparecía y yo dije: 'bueno, quiero mi traductora porque el mensaje que yo quería dar tenía que ser claro, fuerte y que le llegara a todas partes del mundo'", agregó Miss Venezuela.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA DIVAZA (@ladivaza)

Márquez aseguró a las cámaras de Telemundo, cadena que transmitió el concurso, que hubo un fallo en ese momento.

"Me siento muy feliz, me siento muy emocionada. Hubo un problema con la pregunta, pero bueno, si eso estaba destinado así, así tenía que ser, yo igual me siento feliz con el resultado y de estar viviendo esta increíble experiencia; así que muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por apoyarme desde casa y los que estuvieron aquí presentes", dijo la candidata de 28 años de edad, tras bajar del escenario del Miss Universo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo (@telemundo)

Toda esta confusión ha desatado un sin fin de comentarios y publicaciones en redes sociales.

"La pregunta: ¿cómo te llamas?, la traductora: ¿qué si te gustan las llamas?", "Me da risa la gente que jura que por estudiar un año ingles, es suficiente para tener ese nivel de fluidez de responder este tipo de preguntas ; inténtenlo y me cuentan", "Todo se regresa… así es la vida. Como decía Miguel Ángel Landa: 'haga bien y no mire a quien' porque la vida da vueltas", "La traductora… usen este comentario como botón de arrechera para la traductora. Gracias", "Quiero dejar un mensaje para la candidata del año que viene: ve estudiando inglés porque que es un concurso internacional y las preguntas son en inglés, así no le tienes que echar la culpa a otro", son algunas de las reacciones que se leen en cuentas como @ladivaza, @hoydia y @janethbriceno.

.