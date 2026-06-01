Travis Scott recibe críticas de fans en Turquía por concierto de 20 minutos

El rapero estadounidense Travis Scott actúa en el escenario durante la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

ESTAMBUL.- El rapero estadounidense Travis Scott enfureció a sus fans en Estambul tras una actuación que apenas duró 20 minutos, con el público abucheando cuando abandonó el escenario a primera hora del lunes, según videos publicados en redes sociales.

En su primera gira por Turquía, el conocido exponente de hip-hop de 35 años debutó en Estambul el domingo por la noche y tenía previsto celebrar otro evento el lunes en la ciudad turística occidental de Esmirna.

El evento de Estambul se anunciaba como "una actuación que va más allá de un concierto clásico" con un público limitado a solo 2.500 fanáticos, según uno de los sitios web que vendían entradas a partir de los 330 dólares.

La publicidad prometía un DJ set & mic de 90 minutos del rapero nacido en Houston a partir de las 11:00 de la noche, entre actuaciones de artistas menos conocidos.

Pero los fans afirmaron que Scott llegó 90 minutos tarde para marcharse después de una breve aparición de 20 minutos, a pesar de ser el artista principal del cartel.

"Evento vergonzoso. Dijeron que empezaría a las 11:00; llegó a las 12:35. Esperamos de pie durante horas, cantó una canción y se fue... Malgastamos nuestro dinero", escribió una fan llamada Ala Artan en Instagram.

Devoluciones y defensa

Otros exigieron que les devolvieran el dinero en la cuenta de Instagram del promotor TemaCC, entre ellos alguien llamado Orhan Jung, que dijo haber pagado más de 1.000 dólares por una entrada VIP, más del doble del salario mínimo mensual en Turquía, y calificó el evento de "desgracia".

Pero el director ejecutivo de TemaCC, Taylan Ozcan, defendió la actuación de Scott, afirmando que había estado "en el corazón del evento" durante toda la velada.

"Él animó la fiesta durante una hora... luego ofreció una actuación excepcional de 20 minutos", declaró en un comunicado a los medios turcos.

La publicidad para el espectáculo del lunes prometía un evento similar.

FUENTE: AFP