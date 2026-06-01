lunes 1  de  junio 2026
OBITUARIO

Fallece la actriz Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años

La hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las parejas de oro del Hollywood de los años 50, murió en su hogar "rodeada de naturaleza" y "en paz"

Fotografía de archivo fechada el 20 de noviembre de 2012 de las actrices estadounidenses Kelly Curtis (i) y Jamie Lee Curtis, posando a su llegada para el estreno de la película Hitchcock en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en Beverly Hills, California (EE.UU.).

Fotografía de archivo fechada el 20 de noviembre de 2012 de las actrices estadounidenses Kelly Curtis (i) y Jamie Lee Curtis, posando a su llegada para el estreno de la película "Hitchcock" en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en Beverly Hills, California (EE.UU.).

EFE / Michael Nelson

NUEVA YORK.- La actriz Kelly Curtis, hermana de la ganadora de un premio Óscar Jamie Lee Curtis, falleció este sábado a los 69 años. "Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento", escribió Curtis en su despedida.

La hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las parejas de oro del Hollywood de los años 50, murió en su hogar "rodeada de naturaleza" y "en paz", según informó su hermana pequeña, Jamie Lee Curtis, en un mensaje en Facebook.

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"Jugaba de maravilla al corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, viajar, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota", recordó Jamie Lee Curtis.

En su despedida, su hermana aseguró que Kelly será recordada por "su generosidad cariñosa, sus opiniones firmes, su curiosidad infinita, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna, espolvoreadas con azúcar en Navidad", que, según dijo, eran la razón de que su apodo fuera "Tía Cookie".

"Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara… Isten Veled, Dios está contigo. Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos más adelante", concluyó su mensaje, al que adjuntó una fotografía de su hermana de joven.

Trayectoria

Kelly Curtis trabajó junto a su hermana en Trading Places (1983), una comedia dirigida por John Landis, y protagonizó la alemana Magic Sticks (1987) y la italiana The Devil's Daughter (1991).

Además del cine, también apareció en algunos capítulos de The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings y Star Trek: Deep Space Nine, entre otras series.

Kelly Curtis nació en 1956 en Santa Mónica, California. Se graduó en Empresariales, en Skidmore College, de Saratoga Springs, Nueva York, y en 1989 se casó con el intérprete y productor Scott Morfee.

FUENTE: EFE

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