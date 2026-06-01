lunes 1  de  junio 2026
MÚSICA

Cantante Charli XCX adelanta nueva era musical con 'rave' en bar de Londres

La artista, de 33 años, cuyo nombre real es Charlotte Aitchinson, puso en alerta a todos sus fans este viernes con una enigmática publicación en redes sociales

Charli XCX.

Charli XCX.

AFP

LONDRES.- La cantante Charli XCX revolucionó este sábado las calles de Londres con dos eventos gratuitos: un coloquio sobre composición y su proceso creativo y una fiesta posterior en un bar de la capital británica para solo unos pocos cientos de seguidores que tuvieron el privilegio de escuchar en exclusiva su nueva música.

La artista, de 33 años, cuyo nombre real es Charlotte Aitchinson, puso en alerta a todos sus fans este viernes con una enigmática publicación en redes sociales: "Londres... ¿mañana por la noche?", dando a entender que tenía preparada una aparición en la capital británica.

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A primera hora de la tarde de hoy, en su cuenta secundaria de Instagram (@b.sides), Charli XCX lanzó la doble bomba.

Anunció primero un acto íntimo de conversación sobre música y composición, acompañada de su marido, el también cantante de la banda The 1975 George Daniel, en un establecimiento de la llamada zona de Exmouth Market, en el centro de Londres.

En la siguiente publicación informó que habría una fiesta posterior (afterparty) en otro bar de la misma calle, en la que la cantante de Brat sería, también con su esposo, la DJ y advirtió: "puede que esconda algo de música nueva en la lista".

Un capítulo en blanco y negro

El anuncio pronto se trasladó a las calles, y los seguidores de la cantante empezaron a peregrinar a la céntrica ubicación. Empezaban a contarse por decenas, después por centenares, todos ellos haciendo cola con la esperanza de poder ver a Charli XCX. ¿El problema? El aforo de ambos lugares era muy reducido, y solo los que llegaron temprano lograron acceder.

Una gran multitud recibió, entre vítores, a la cantante, que, como en el videoclip de una de sus últimas canciones 'SS26', bajó con un atuendo completamente negro y sus inseparables gafas de sol y convirtió la calle de Exmouth Market en una pasarela improvisada, abriéndose paso como una auténtica superestrella entre sus fans, los paparazzi y aquellos a los que encontró desprevenidos sentados en las terrazas.

Tras finalizar la era de 'Brat', con su característico verde manzana —y sin contar el álbum del filme de Cumbres Borrascosas, Charli XCX parece haber iniciado un nuevo capítulo: uno mucho más sobrio, con una estética en blanco y negro, acompañada de tintes de rock, pero sin dejar atrás su esencia electropop.

Precisamente, fue con su primer sencillo, Rock Music, que la artista británica arrancó en el bar Coin Laundry su sesión como DJ, de alrededor de una hora, frente a una sudorosa y pasional audiencia de 250 personas. Incluso la propia Charli tuvo que hacer uso de un abanico para sobrevivir al calor.

En la lista de canciones no faltaron otros temas de su discografía, antiguos como 'Pink Diamond'; recientes como Playboy Bunny, que solo está disponible por el momento en formato físico, así como Chocolate, uno de los hits de la banda de Daniel, entre otros.

"Solía comerme la nata de las fresas en el verano... quizás me tiré a tu padre", comenzó a sonar, mezclada con el Rock n´Roll de Daft Punk. Los allí presentes identificaron al vuelo que se trataba del adelanto de una nueva canción.

Durante la sesión, Charli se mostró muy cómplice con Daniel, con el que se casó el verano pasado, y se adueñó de la mesa de mezclas, coreando las letras de las canciones, bailando, bebiendo y demostrando que, aunque la era Brat dé paso a un nuevo capítulo en su discografía, seguirá siendo el alma de cualquier fiesta.

FUENTE: EFE

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