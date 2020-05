Tribunal anula victoria de Jones en demanda de Jackson

El tribunal de apelaciones determinó que el jurado otorgó erróneamente dinero a Jones de las tarifas de licencia y superó erróneamente la tasa de regalía del 10% que se le debía a Jones por ventas récord, por lo que le otorgó incorrectamente dinero a Jones para remezclas las grabaciones maestras de Jackson.

El tribunal mantuvo intactos $ 2.5 millones del premio, que Jones dijo que le debían por el uso de sus maestros en "This Is It" y otras tarifas.

El tribunal también rechazó una contra-apelación de Jones, de 87 años, argumentando que el tribunal de primera instancia debería haberle permitido presentar un reclamo de abuso financiero a personas mayores.

"Si bien no estamos de acuerdo con partes de la decisión del Tribunal y estamos evaluando nuestras opciones en el futuro, nos complace que el Tribunal afirmara la determinación del jurado de que MJJP no le pagó a Quincy Jones más de $2.5 millones que le debía", dijo, en un comunicado, el abogado J. de J. Michael Hennigan.

Jones, que ya era un gigante de los negocios de música cuando produjo los álbumes clásicos de Jackson "Off the Wall", "Thriller" y "Bad", había solicitado $30 millones de la herencia cuando presentó la demanda por primera vez en 2013.

"Quincy Jones fue la última persona que pensamos que intentaría aprovecharse de Michael Jackson presentando una demanda tres años después de su muerte pidiendo decenas de millones de dólares a los que no tenía derecho", declaró el abogado de Jackson, Howard Weitzman en un comunicado. "Sabíamos que el veredicto era incorrecto cuando lo escuchamos y el tribunal de apelación nos ha reivindicado por completo".

En el estrado durante el juicio, Weitzman le preguntó a Jones si se dio cuenta de que esencialmente estaba demandando al propio Jackson.

Jones enojado no estuvo de acuerdo. "No estoy demandando a Michael", dijo. "Los estoy demandando a todos".

El juicio se centró en las definiciones de términos en los dos contratos que Jackson y Jones firmaron en 1978 y 1985.

Según los acuerdos, por ejemplo, Jones tiene derecho a una parte de los ingresos netos de un "vídeo show" de las canciones. Los abogados de Jackson argumentaron que el término debía aplicarse a vídeos musicales y no a películas como "This Is It".

La película fue creada a partir de imágenes de ensayo para una gira de regreso en la que Jackson estaba trabajando cuando murió en 2009 a los 50 años.

"Muchas personas han tratado de aprovecharse de Michael y describirlo mal desde su muerte", acotó el co-ejecutor de bienes raíces de Jackson John Branca en un comunicado el martes. "Es gratificante que en este caso el tribunal, en una decisión abrumadoramente favorable y justa, reconozca que Michael Jackson era un talento enorme y un ejecutivo de negocios extremadamente justo".