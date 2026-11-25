MIAMI.- Un avión de carga de la compañía FedEx se salió de la pista este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), lo que obligó a suspender las operaciones aeroportuarias.
miércoles 25 de noviembre 2026
Las autoridades no reportaron heridos tras el incidente, que provocó el cierre de la terminal aérea
MIAMI.- Un avión de carga de la compañía FedEx se salió de la pista este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), lo que obligó a suspender las operaciones aeroportuarias.
Según informó el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (Miami-Dade Fire Rescue), no se reportaron heridos.
Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente y cuándo se reanudarán las operaciones en la terminal aérea.
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