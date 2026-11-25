Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg

NUEVA YORK. La jueza federal Analisa Torres autorizó a los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores a presentar argumentos sobre la inmunidad soberana durante la próxima audiencia del caso que ambos enfrentan en Estados Unidos, una decisión que podría influir en el futuro del proceso judicial.

De acuerdo con un documento judicial divulgado por medios internacionales , cada equipo de defensa dispondrá de 15 minutos para exponer sus alegatos en la audiencia prevista para el 17 de diciembre en Nueva York. La Fiscalía, que se opuso a la solicitud, contará con 30 minutos para responder a los argumentos.

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Según la orden, los abogados pueden redistribuir los 30 minutos conjuntos y reservar parte para réplica.

La defensa, liderada por Barry Pollack y Anna Estevao, sostiene que Maduro no puede ser juzgado porque ejercía la Presidencia de Venezuela al momento de su captura el 3 de enero de 2026 y que los hechos imputados están vinculados a sus funciones oficiales. Flores presenta un argumento similar.

Este principio jurídico establece límites a la posibilidad de que los tribunales de un país sometan a juicio a determinados representantes de otro Estado, dependiendo de su condición y de las circunstancias del caso.

Si la jueza acepta las mociones y desestima los cargos con carácter definitivo, Maduro y Flores podrían dejar de estar detenidos por esta causa. Sin embargo, una eventual decisión favorable podría ser apelada por la Fiscalía, por lo que no implicaría necesariamente una liberación inmediata ni su traslado automático a Venezuela.

Audiencia clave

La audiencia del 17 de diciembre será clave para que ambas partes expongan sus posiciones antes de que Torres decida si procede o no la solicitud de desestimación.

La decisión de que se realizara esta audiencia el 17 de diciembre, fue la primera decisión que tomó la jueza Torres.

Maduro y Flores enfrentan cargos de conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas y conspiración para cometer tortura. Ambos se declararon inocentes y permanecen detenidos en Brooklyn. El juicio de fondo está programado para junio de 2027 si no prosperan estas mociones.

FUENTE: Con información de Versión Final/Efecto Cocuyo