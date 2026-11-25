En esta foto de archivo tomada el 28 de mayo de 2014, los actores Angelina Jolie y Brad Pitt llegan para el estreno mundial de Maléfica de Disney, en El Capitan Theatre de Hollywood.

Angelina Jolie y Brad Pitt alcanzaron este miércoles 25 de noviembre un acuerdo para resolver una demanda por la venta de su antigua bodega de vinos en Francia, Château Miraval. Dicha disputa legal fue la que destapó las acusaciones de comportamiento abusivo por parte del actor estadounidense.

“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto. Cualquier comentario que aparezca en los medios de comunicación atribuido a ‘fuentes’ no proviene, de hecho, de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, dice el comunicado al que tuvo acceso la revista People .

Una larga batalla legal

Jolie y Pitt, quienes tienen seis hijos —Maddox, de 25 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 20; y los gemelos Vivienne y Knox, de 18— se separaron en 2016 tras 12 años juntos, incluyendo dos años de matrimonio. La expareja finalizó su divorcio en diciembre de 2024, más de ocho años después de que Jolie presentara la demanda.

Sin embargo, su batalla legal por Château Miraval continuó mucho después de su separación. La disputa comenzó en 2021 cuando Jolie vendió su participación en la bodega francesa que la expareja poseía en común a Tenute del Mondo, la división vinícola del Grupo Stoli. En 2022, Pitt presentó una demanda alegando que Jolie había violado un acuerdo previo según el cual ninguno vendería su participación sin la aprobación del otro.

La actriz respondió presentando una contrademanda, alegando que Pitt estaba "librando una guerra vengativa" contra ella y negando que necesitara su aprobación para vender su participación. También invocó el secreto profesional entre abogado y cliente para negarse a entregar ciertos documentos.

En documentos judiciales anteriores, el equipo legal de Jolie afirmó que Pitt se negó a comprarle su parte del negocio vinícola después de que ella se negara a firmar un acuerdo de confidencialidad supuestamente "diseñado para forzar su silencio sobre sus abusos y su encubrimiento".

Las acusaciones surgieron a raíz de un vuelo en jet privado en 2016, durante el cual Pitt supuestamente agredió verbal y físicamente a su familia. Las autoridades investigaron el incidente, pero no presentaron cargos contra Pitt, y Jolie decidió no presentar cargos.

En agosto, el equipo legal de Pitt reanudó sus esfuerzos para obtener los registros financieros y patrimoniales de Jolie.

En junio, Pitt obtuvo una victoria legal en una disputa aparte con el Grupo Stoli. Pitt había argumentado que los inversores de la distribuidora de licores y vinos tenían conocimiento directo de la venta por parte de Jolie de su participación en la bodega.