Trista Sutter, participante de "The Bachelor, habla sobre ausencia en la familia

Trista Sutter, participante del programa "The Bachelor".

MIAMI.- Trista Sutter, la subcampeona de la primera temporada del programa The Bachelor, es tendencia hoy -30 de mayo- al confirmar que está feliz y saludable después de un tiempo alejada de su esposo , Ryan Sutter, y sus dos hijos.

"Hacemos todo lo posible para hacer y ser buenos, para vivir y tratar bien a los demás. Tomamos decisiones sin saber el resultado, pero esperando que estemos en el camino correcto. (Esperando que las preguntas sean respondidas a tiempo). Tratamos de ser un ejemplo positivo, de preocuparnos, de confiar en el proceso y de creer que otros confiarán en que nuestro propósito no es malicioso, equivocado o malvado", escribió en Instagram dicha personalidad, al compartir una foto junto a su esposo desde el atardecer de una playa.

"Hacemos todo lo posible para vivir hacia un propósito: construir relaciones y experiencias significativas y contribuir a un bien común. Hacemos todo lo posible para permanecer fáciles en un mundo difícil, para ser honestos en tiempos engañosos y para ser abiertos cuando es más seguro permanecer cerrado. Buscamos el equilibrio, tambaleándonos principalmente hacia atrás y adelante, pero a veces, aterrizamos en el lugar correcto. A veces hay momentos, momentos como este, en los que vemos lo hermosa que puede ser la vida, lo hermosa que es cuando nos tomamos el tiempo para apreciar los lugares y las personas que hay en ellos. Para apreciar a quien más amamos. Siempre están ahí fuera -estos momentos- aunque no siempre son fáciles de encontrar. Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo...", finalizó Trista Sutter.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trista Sutter (@tristasutter)

Esta declaración ocurre luego de que su esposo diera a conocer en las redes sociales que la extrañaba y no podía contactarla; incluso, el Día de las Madres.

"Dicen que la ausencia hace que el corazón crezca más, cariño. Puedo pensar en solo un puñado de días que no he hablado, como mínimo, con esta increíble mujer. Ella es el amor de mi vida y mi mejor amiga. No puedo imaginar amarla más o con más cariño, pero supongo que lo vamos a descubrir... ya la extraño", publicó Ryan Sutter.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ryan Sutter (@ryansutter)

"Sé que desearías estar aquí para el Día de las Madres; nos gustaría que también lo estuvieras, pero a veces ser madre significa soltar sus manos, otorgar la independencia y estimular su valiente espíritu. A veces es necesario ejemplificar las características que predicas (hacer en lugar de decir). A veces se necesita estar incómodo y asustado para mostrarles que está bien estar incómodo y asustado", agregó el esposo de Trista Sutter en otra publicación en Instagram.