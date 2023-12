Tucker Carlson presenta su canal de noticias por suscripción

Quienes deseen sintonizar a Tucker deberán pagar nueve dólares mensuales de suscripción al streaming. Sin embargo, el costo se reduce si se paga una suscripción anual que tiene un costo de 72 dólares, lo que se traduce en seis dólares mensuales.

El polémico presentador asevera que quienes quieran unirse a su canal tendrán acceso a: "la verdad sin adornos".

El contenido de esta cadena gira en torno a él como único presentador; así lo deja ver los nombres de las secciones del canal: The Tucker Carlson Encounter, en donde el comunicador tendrá tertulias con invitados especiales; The Tucker Carlson Interview, que tiene como finalidad entrevistas en formato pregunta-respuesta; After The Tucker Carlson Interview, espacio en el que Carlson compartirá su opinión sobre importantes entrevistas y contenidos entre bastidores; Tucker Carlson Uncensored, una especie de monólogo de apertura como el que tenía en Fox News; y Tucker Carlson Films, sección en la que producirá documentales.

Asimismo, el canal tendrá un espacio consultorio llamado Ask Tucker.

Salida de Fox News

Tucker Carlson se mantuvo por años como uno de los presentadores estrellas de Fox News; no obstante, fue despedido en abril luego de que la cadena llegara a un acuerdo extrajudicial con la empresa Dominion para evitar un juicio por difamación.

Carlson fue uno de los presentadores que sostuvo que hubo un fraude electoral en las presidenciales de 2020. Posteriormente, Fox News llegó a un acuerdo para indemnizar a Dominion con 787,5 millones de dólares.

Tras su salida, el comunicador se mantuvo activo publicando en X su percepción sobre diversos temas, principalmente políticos y en los que defendía su postura de extrema derecha.

Igualmente, Tucker aprovechó la plataforma para difundir algunas entrevistas que realizó, entre las que se encuentra una al expresidente Donald Trump.

También se ha reunido con líderes como Viktor Orbán, presidente de Hungría; Javier Milei, durante su campaña a la presidencia de Argentina; la congresista Marjorie Taylor Greene; el teórico Alex Jones; y Santiago Abascal, líder del partido español Vox.

Según The Wall Street Journal, Tucker Carlson mantenía un sueldo de 20 millones de dólares anuales en Fox News.

Tras su despido, el presentador acusó, en una carta abierta, a la cadena de infringir el contrato que tenía, pues su acuerdo de trabajo tenía como fecha final enero de 2025.