¿Tuvo o no Belinda un romance con Zac Efron?

En el 2016 la intérprete de Bella traición fue invitada a participar en la película Baywatch, protagonizada por Zac Efron y Dwayne Johnson. En dicha grabación salió una imagen en la que ella posa en bikini junto a Zac.

Tal aparición de dicha foto de inmediato desató rumores de un posible romance.

"Me la pasé muy bien con todos en la película, aprendí mucho de cada uno de ellos [actores] y tengo una bonita relación con ellos. Nos mantenemos siempre en contacto, es todo lo que puedo decir. No hay ningún romance", aseveró Belinda en una rueda de prensa hace cuatro años.

Ahora, a sus 31 años de edad, lo que sí está claro es que la actual pareja de la cantante mexicana es el joven Christian Nodal, quien defiende y ratifica su amor hacia Belinda.

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los para siempre. Te amo @belindapop. Espero esta 'publicidad' nos dure para toda la vida, mi amor", escribió Nodal en su red social.

Ante la publicación, Belinda le respondió que lo amaba.