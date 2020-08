Christian Nodal defiende su relación con Belinda

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los para siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta “publicidad” nos dure para toda la vida, mi amor", escribió Nodal en su red social.

Ante la publicación, Belinda le respondió que lo amaba.

Pese al amor que profesa la pareja, las críticas no se han hecho esperar y Christian recientemente defendió su relación con la intérprete de Boba niña nice.

"Es increíble los comentarios de hombres hablando así de una mujer, es la mujer que amo y me duele. Y mujeres hablando pésimo de otra mujer, se me hace feísimo eso", dijo Nodal en un Live acerca de los malos comentario que han hecho hacia Belinda.

También aprovechó el espacio para aclarar las mentiras sobre una supuesta ruptura y discusiones que han tenido. "Se armó un escándalo, que habíamos terminado", expresó el intérprete, quien resaltó que esta situación le molesta.

Ante los malos entendidos, Chistian explicó que es consciente del mundo profesional en el que ambos, como jóvenes, se desenvuelven, por lo que está claro que seguirán las comentarios acerca de su noviazgo.

"Es la mujer que amo, lo que digan los demás me vale madre", aseveró el joven de 21 años de edad.

"La gente no entiende que somos humanos y el poder de las palabras igual hieren, pero al final del día estamos en este medio y es lo que toca", finalizó Nodal.