Univision revela su nueva programación para 2020-2021

La nueva programación se presentará a los anunciantes durante una sesión virtual inicial de la compañía la tarde de hoy, martes 16 de junio, y tendrá una actuación exclusiva del cantante Pitbull con su canción "I Believe That We Will Win".

“Con una misión clara de informar, empoderar y entretener a la comunidad hispana, estamos desempeñando, más que nunca, un papel vital en la vida de nuestra audiencia durante este momento sin precedente”, dijo Vince Sadusky, director ejecutivo de Univision.

“Las inversiones que hemos hecho en la programación de cadena, como también a nivel local y en digital, han llevado a que Univision termine la temporada de difusión como la cadena con el mayor crecimiento, en un momento en que prácticamente todas las demás cadenas han tenido declives. Este impulso representa una verdadera oportunidad para que las marcas entablen una conexión significativa con una comunidad menos atendida y de rápido crecimiento. Se nos reconoce como el líder y la fuente a la que se debe recurrir para el mejor contenido en español, sea donde sea, y tenemos previsto que nuestra solidez seguirá aumentando a medida que sigamos escuchando a la comunidad hispana y atendiendo sus necesidades”, agregó Sadusky a través de un comunicado.

El grupo de consumidores hispanos actualmente representa casi 20% de la población total de Estados Unidos y es el segmento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, que impulsa el incremento del Producto Interno Bruto con una tasa 32% más rápida que la de las personas no hispanas.

Además, esta audiencia produce crecimiento más acelerado en las 10 principales categorías de productos al consumidor que los consumidores no hispanos y su poder adquisitivo continúa aumentando.

Nuevo contenido en la programación 2020-2021:

Series

“Imperio de mentiras”

“Si nos dejan”

“Te acuerdas de mí”

“Dulce Ambición”

“Amor Prohibido”

“La mexicana y el güero”

“Vencer el desamor”

“¿Qué pasa con mi familia?”

“Quererlo Todo”

“Madre”

“Las mil y una noches”

Programación en vivo

“Latin GRAMMY® honra”

“Íconos de la música”

“Tu cara me suena”

“Nuestra belleza latina”

“Enamorándonos”

“Guerreros 2020”

Deportes

"Copa Oro de CONCACAF"

"EURO 2020"

"Camino a Qatar"

"Rivalidad entre México y Estados Unidos"

Noticias

“En un minuto”

“Café Dato”

“Q&A”