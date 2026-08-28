viernes 28  de  agosto 2026
DUELOMontevideo, 28 ago (EFE).- Uruguay dio este viernes el último adiós a Ruben Rada en un cortejo fúnebre que partió hacia el cementerio en el que fueron sepultados sus restos acompañado por una cuerda de tambores que homenajeó al histórico cantante, fa

Uruguay da el último adiós a Ruben Rada

El cantante, ganador de un Grammy a la Excelencia Musical, falleció este miércoles a los 83 años luego de luchar un mes contra una neumonía

El cantautor uruguayo Rubén Rada se presenta durante su espectáculo Rada 80 Años con motivo de su 80 cumpleaños, en el teatro Sodré de Montevideo, el 22 de agosto de 2023. &nbsp;

El cantautor uruguayo Rubén Rada se presenta durante su espectáculo "Rada 80 Años" con motivo de su 80 cumpleaños, en el teatro Sodré de Montevideo, el 22 de agosto de 2023.

 

AFP/PABLO PORCIÚNCULA

MONTEVIDEO.- Uruguay dio este viernes el último adiós a Ruben Rada en un cortejo fúnebre que partió hacia el cementerio en el que fueron sepultados sus restos acompañado por una cuerda de tambores que homenajeó al histórico cantante, fallecido el miércoles a los 83 años.

En horas de la mañana, la carroza fúnebre partió desde la calle Isla de Flores, ubicada en Barrio Sur, cuna del candombe montevideano. El artista fue gran referente de este género de raíz afrouruguaya que la Unesco declaró en el año 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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La salida fue acompañada por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien estuvo nuevamente junto a la familia tras haber acudido un día antes al velorio.

También por cientos de personas que se acercaron hasta el lugar, vecinos que salieron a sus balcones a saludar y arrojaron pétalos de flores y por una cuerda de tambores que contó con la presencia del referente de la música nacional Fernando 'Lobo' Núñez.

Tras recorrer varios kilómetros, la carroza fúnebre llegó al Cementerio del Norte, donde Rada fue sepultado en una ceremonia a la que asistieron cientos de personas y en la que se cantaron sus canciones.

Fallecimiento

El cantante, ganador de un Grammy a la Excelencia Musical, falleció este miércoles a los 83 años luego de luchar un mes contra una neumonía.

"Luchó como un gladiador los 30 días, porque era el tipo que más le gustaba vivir", dijo este jueves durante el velatorio su hija Lucila, quien agradeció el cariño que le mostró toda la población a su familia.

En ese sentido, añadió: "Por esas ganas que tenía él de vivir (pido que) lo tengan en sus corazones y lo hagan vivir por siempre. Que le transmitan su música, su humanidad y el esfuerzo de vida a sus hijos. Que todas las personas que estén en una cama o deprimidas o tristes escuchen sus canciones y lean su historia y les sirva para algo. Que sea un papá para todo el Uruguay para siempre".

El velorio de Rada se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo y contó con la presencia del presidente Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, el expresidente Julio María Sanguinetti y artistas como los argentinos León Gieco y Ricardo Mollo.

Allí, el mandatario recordó al cantante, percusionista y compositor y dijo que este dejó "una señal de comunión a través del arte".

Durante la ceremonia, los seres queridos de Rada cantaron y bailaron la reconocida canción 'Muriendo de Plena', en la que el cantante uruguayo expresó: "Cuando yo me muera / No quiero llanto ni pena / Prefiero que se me vele / Bailando una rica plena".

FUENTE: EFE

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