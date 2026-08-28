Justus Kelley hace historia al coronarse Miss USA 2026

Justus Kelley, Miss Virginia USA 2026, fue coronada Miss USA 2026 en el escenario durante la final y coronación de Miss USA 2026 en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts el 27 de agosto de 2026 en Miami, Florida.

MIAMI. – La representante del estado de Virginia, Justus Kelly, se coronó Miss USA en la 75ª edición del certamen de belleza, que se celebró el 27 de agosto en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts en Miami.

La joven de 31 años, quien hasta ahora ostentaba el título de Miss Virginia USA 2026, recibió la corona de manos de Audrey Eckert, consolidando una victoria histórica dentro del certamen nacional que en esta entrega conmemoró sus siete décadas y media de trayectoria rindiendo homenaje a sus soberanas históricas.

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Kelley hace historia en el concurso al convertirse en la primera Miss USA casada y madre de un hijo.

La participación de mujeres con familia propia se vio favorecida por las reformas implementadas en las bases del certamen a partir de 2023, las cuales eliminaron las restricciones relativas al estado civil, la maternidad y los límites de edad tradicionales.

Premios

Tras dos semanas de preparación e instancias eliminatorias en el sur de la Florida —que incluyeron las pruebas preliminares de trajes regionales y traje de baño entre las 51 aspirantes de los estados y el Distrito de Columbia—, el cuadro final se completó con Alayzia Christopher (Miss Utah), Aileen Cerchiara (Miss Florida), Madeline Erickson (Miss Iowa) y Elizabeth Voight (Miss Pennsylvania).

Además de la corona, Justus Kelly se acreditó un paquete de premios valorado en más de 685,000 dólares, el cual incluye un salario anual de 150,000 dólares, un vehículo Range Rover, el arrendamiento por un año de un apartamento de lujo en Miami y una membresía de viaje.

La jornada también acogió la gala del certamen juvenil con la elección de la 44ª Miss Teen USA, distinción que recayó en Kiran Reddy, representante del estado de Georgia de 18 años, quien asumió la banda e insignia oficial tras suceder a la reina saliente, Addie Carver.