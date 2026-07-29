miércoles 29  de  julio 2026
OBITUARIO

Hallan muerto al DJ francés Kavinsky, autor de "Nightcall", en su domicilio en París

El artista emblemático de la French Touch, cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, habría cumplido 51 años el 31 de julio

El DJ francés Kavinsky actúa en el escenario durante la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de París 2024 en el Stade de France, en Saint-Denis, en las afueras de París, el 8 de septiembre de 2024.

El DJ francés Kavinsky actúa en el escenario durante la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de París 2024 en el Stade de France, en Saint-Denis, en las afueras de París, el 8 de septiembre de 2024.

THIBAUD MORITZ / AFP

PARÍS.- El DJ Kavinsky, una de las figuras emblemáticas de la escena electro francesa, fue hallado muerto en su domicilio en París, indicó este miércoles la fiscalía, que abrió una investigación para determinar las causas del deceso.

El artista emblemático de la French Touch, cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, habría cumplido 51 años el 31 de julio. Según el diario Le Parisien, que avanzó la noticia, su cuerpo sin vida se halló el martes por la noche.

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Su canción más conocida era Nightcall, que interpretó junto al grupo Phoenix y la cantante belga Angèle durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París-2024.

La fiscalía indicó que se abrió "una investigación para determinar las causas de la muerte", ya que los primeros equipos de emergencias no hallaron "nada sospechoso" en su domicilio.

"Con la repentina desaparición de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares. Desde la película 'Drive' hasta los JJ.OO. de París, el mundo entero vibró con 'Nightcall'", escribió en la red social X la ministra de Cultura, Catherine Pégard.

Historia

Pianista autodidacta nacido en las afueras de París, Kavinsky se lanzó a comienzos de los años 2000 como telonero de otros nombres de la escena electro como los mundialmente conocidos Daft Punk.

Pero el gran punto de inflexión de su carrera fue Nightcall, un éxito de synthwave de ambiente sombrío y tempo ralentizado, que formó parte de la banda sonora de Drive, el thriller de éxito de Nicolas Winding Refn, con Ryan Gosling.

FUENTE: AFP

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