Vallejo demanda a Paulina Rubio por desequilibrio mental

Ante estos hechos, Colate presentó el vídeo como prueba de que la madre está incapacitada para hacerse cargo del hijo en común.

Pero la cantante no se quedó de brazos cruzados: ahora interpuso una demanda ante el mismo juzgado en el que acusa a Colate de empañar su imagen, incurriendo en difamaciones y menosprecio por no cumplir el acuerdo al que llegaron cuando se divorciaron en el 2014 de no hablar públicamente de su relación y por hacer entrevistas engañosas e inapropiadas.

Cabe destacar que hace seis años la pareja se divorció con un hijo en común, y en dicha separación prometieron un acuerdo legal de no atacarse ni desvelar detalles de su relación públicamente.