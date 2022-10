Venezolana Andrea Lovera presenta el tema "Intentas"

"Este tema lo escribí hace unos cuantos años influenciada por sonidos alternativos junto a una persona muy querida para mí que ya no se encuentra en este plano terrenal, quien me ayudó a descubrir un sonido completamente diferente que con el tiempo me permitió alcanzar lo que es hoy este single", dijo Andrea Lovera, a través de un comunicado.

Intentas también cuenta con un videoclip grabado en la capital venezolana bajo la dirección de Miguel Mardenis.

"Lo grabamos en un galpón repleto de materiales y elementos de construcción, fue muy divertido y mágico jugar con estos distintos elementos y texturas que junto a un equipo maravilloso se logró un espectacular resultado", contó la joven cantante.

Andrea Lovera es una cantautora y creadora de contenido. Con experiencia en el mundo de las artes, la venezolana adelantó que en los próximos meses su público podrá disfrutar de más estrenos musicales.