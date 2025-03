Venezolana se abre camino en la literatura con "Pecas y estrellas"

TEATRO Judith González regala risas a Miami con "Yo no me llamo Magdalena"

Ante este lanzamiento, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la autora, quien reside en Miami.

Omara 07 V.jpg La escritora venezolana Omara Fernanda García. Cortesía/Daniel Hygge

-¿Qué comunicas a los lectores con Pecas y estrellas?

Pecas y estrellas es la historia de cómo a veces los seres humanos nos deslumbramos con la idea de algo. También cómo los impulsos y la curiosidad son armas de doble filo.

-¿Cómo defines a los amores complejos y significativos?

Los amores complejos son aquellos intensos, llenos de pasión y euforia, pero donde también existe un espacio para la inseguridad, la duda y la ansiedad.

Los amores significativos son aquellos que -independientemente de si se quedan o se van- pasan para enseñarnos algo y que siempre existirá ese amor o cariño por la otra persona.

Muchas veces son esos los amores los que nos abren el portal de quienes vinimos a ser en esta vida.

-¿A quién dedicas esta obra?

Esta obra me la dedico a mí y a todas esas personas que se ven a ellos mismo en la idealización de otro, pero que aún no se han dado cuenta de que son ellos viéndose en el espejo.

-¿Qué nos puedes adelantar de Azul infinito?

Que es el libro mas bonito de los tres, mi favorito. Y que el protagonista no es el corazón si no la mente, los pensamientos.

Sobre Pecas y estrellas

Entre Pecas y estrellas, ¿Por qué?: desde que era muy niña he sentido una admiración profunda por las estrellas, siempre me han cautivado y captado mi atención. Desde entonces, siempre que me ocurría algo excitante, nuevo, bueno o un momento lleno de euforia y amor, estaban presentes y me acompañaban mis estrellas grandes, pequeñas, brillantes y fugaces que me hacen flotar entre tanta alucinación.

Peca porque son las que me caracterizan y diferencian. Siempre las he visto como mis fieles compañeras que habitan en todo mi cuerpo y piel; mis cómplices que me dan el empujoncito para cautivar de una manera tierna, dulce y de vez en cuando seductora.

Estrellas porque siempre me he considerado una, pero no por ser actriz, sino por la luz que irradian las estrellas independientemente de su tamaño, siempre irradian un gran esplendor hasta crear en los demás una gran admiración. Las estrellas duran siglos y hasta cuando desvanecen siguen brillando.

Es esto lo que quiero hacer con mi libro de manera subliminal, pues al leerme puedo tocarte, iluminarte con mis palabras, así como nutrirte de amor, conocimiento y de muchas emociones que quieras vivir.

Por medio de mi léxico quiero sacar toda tu luz, porque eres eso, un ser de luz. Más allá de carne, huesos y sangre, somos alma, espíritu, sentimientos y corazón. Cada peca que habita en toda mi piel y mi cuerpo es una estrella en el cielo. Cada peca representa un te quiero, un apoyo, una sonrisa, una caricia que le he regalado a otro ser divino de este mundo y viceversa. Cada peca representa una ilusión, alucinación y experiencia vivida.

Pecas y estrellas se puede adquirir en www.amazon.es.