Venezolano debuta como escritor con cuento infantil

El escritor venezolano Armando Lossada presenta su primer libro "The Lady & The Fool".

MIAMI.- Rememorando los valores inculcados en su crianza, el venezolano Armando Lossada debuta como escritor con el cuento The Lady & The fool, una historia en la que honra a su madre, quien ha sido su gran inspiración, y que luego de su lanzamiento está posicionado entre los 100 best sellers más vendidos en Amazon, ocupando la posición 74 en la categoría de libros de literatura latina o hispana, y la número 85 en la lista de los mejores libros de lectura para niños.