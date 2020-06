VF7 se propone hacer historia desde El Coliseo en San Juan

“Yo tenía planeado mi primera gira de conciertos para este verano por España, México, Chile y Argentina. Lamentablemente, debido a la pandemia todo se canceló. Estoy agradecida que el Coliseo sea el lugar donde presentaré mi primer concierto, y espero conectar súper bien con mis fans en el mundo de manera virtual”, dijo la artista, que con apenas 13 años se abre paso en el género urbano.

“Estoy orgullosa de ser la primera artista femenina en presentarse en el Coliseo de Puerto Rico, bajo esta nueva modalidad que son los conciertos virtuales”, agregó. A la joven le emociona saber que de esta manera su música podrá llegar a más público.

“Me emociona saber que mucha gente del mundo va a ver mi show virtualmente. Voy a sentir todo la energía de mi familia que siempre me apoya y está presente conmigo”, expresó.

“Además, sentiré esa energía de mis fans coreando mis canciones en mi concierto virtual a través de mi canal de YouTube. Me hace muy feliz que muchísimas personas van a poder disfrutar virtualmente de mi primer show en vivo. Daré todo de mi para mis fans y todo el que me vea. Voy hacer historia este viernes desde el Choli”, añadió.

VF7, quien además compone sus canciones, estrenó por estos días el remix del tema Chau Chau, junto al también boricua Xylon y al español Juan Fran.

“Nos divertimos muchísimo. Conectamos muy bien desde el principio. Conversamos a diario como amigos, eso hizo muy especial la colaboración y el momento de grabar el video. Espero que pronto volvamos a colaborar juntos”, contó.

“Lo más divertido fue cuando me tuvieron que tapar la cara con la capucha para una parte del video. Yo tenía mucho calor, mi equipo de trabajo me dirigió hacia donde ir, pero me reía mucho y no podía ver bien. El director me decía que bailara y que caminara. En realidad fue un invento del director, pero salió muy bien. Nos divertimos y reímos mucho”, añadió Xylon, exponente del género urbano, de 15 años.

Xylon reveló algunas de sus aspiraciones en la música.

“Colaborar con Anuel AA es mi gran sueño. Lo que más me gusta de él es que tuvo un tropiezo y supo levantarse. Es una persona humilde que ayuda a muchos y es versátil. También quisiera colaborar con Daddy Yankee. Mi sueño es llenar por completo el Choli”, contó el jovencito, quien dijo haber heredado de su madre la afición a la música. Aunque VF7 desea continuar colaborando con estos y otros artistas, ahora es el momento de enfocarse en su primer disco.

“Por ahora cada uno se prepara para estrenar su álbum debut. Cada uno está enfocado en sus proyectos. Estoy dispuesta a seguir colaborando con Xylon, Juan Fran y otros artistas con los que yo me sienta identificada. Tengo un tema con Juan Fran, un artista muy talentoso de España, que espero poder lanzarlo muy pronto. Conectamos muy bien. Es muy importante conectar con el artista. Les va gustar mucho el tema”, adelantó.

Lo que viene

Núcleo será el título del disco debut de VF7, un material que pronto verá la luz después de meses de arduo trabajo.

“El álbum incluye muchas colaboraciones y diferentes géneros dentro del mismo sonido urbano. Hay ritmos dance hall, reguetón y muchos ritmos más. Con mi primer álbum, todos mis fans y mi nueva audiencia conocerán otra parte de mí. Estoy segura que les va gustar mucho. Es el resultado de varios meses de trabajo, eso me emociona mucho”, expuso.

“Quiero que la gente reciba mi álbum con todo la alegría, que la gente sienta mi mundo, que sientan mi música. Voy a mostrar otro lado que no muchos conocían de mí”, agregó.

Entre los artistas con los que le gustaría colaborar figuran Bad Bunny, Billie Eilish, Rosalía o Lunay.

“De Bad Bunny me gusta su estilo y autenticidad. Me atrevería a aprender inglés muy pronto por cantar con Billie Eilish”, dijo.

VF7 recordó ese momento cuando conoció a Lunay, quien la sorprendió al entonar una de sus composiciones.

“Me sentí súper emocionada cuando conocí a Lunay. Hacía mucho tiempo que quería conocerlo y ese día se acercó a mí y cantó mi canción Extrañándote, junto a Rauw Alejandro. Me sentí muy feliz de que se supiera mi tema. Eso me hace saber que los artistas del momento están pendiente a mis temas y saben de mis logros”.