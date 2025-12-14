domingo 14  de  diciembre 2025
Película "El padre del año" demuestra que nunca es tarde para arreglarlo todo

La nueva cinta de la cineasta Hallie Meyers-Shyer sigue la historia de un padre y su hija intentando reparar su relación

Michael Keaton en&nbsp;El Padre del Año

Michael Keaton en El Padre del Año

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Michael Keaton y Mila Kunis interpretan a un papá y su hija, separados por diversas circunstancias, pero unidos por un vínculo que se mantiene sólido a pesar del paso del tiempo. El argumento presenta múltiples pruebas para Andy Goodrich, un hombre que ve cómo su negocio se desvanece y sus relaciones familiares se complican.

La inteligente dirección de El Padre del Año es de Hallie Meyers-Shyer, con un guion escrito por ella misma en una combinación de drama y comedia que está en la cartelera venezolana desde el jueves 11 de diciembre gracias a Mundo D Película.

La cineasta tiene en su modesta trayectoria una cinta llamada Home Again, de 2017, con Reese Witherspoon como protagonista, junto a Candice Bergen y Michael Sheen.

En esta nueva película, todos se preguntan de alguna forma qué han hecho con sus vidas. Las conversaciones entre Goodrich (Keaton) y su hija Grace (Kunis) están llenas de interrogantes, y muchas de ellas no tienen una respuesta inmediata, sino que invitan a ambos personajes a reflexionar.

Y si bien el guion es eficiente en sus planteamientos, las actuaciones de todo el elenco son realmente destacadas. Michael Keaton lleva la historia en sus hombros, pero Kunis lo secunda de la mejor manera posible. Se les suma un gracioso y delicado Michael Urie como Terry, el padre de Alexander, un inseparable compañero de clases de los hijos del protagonista.

Los interesantes diálogos hacen juego con una dirección dinámica que no permite distracciones, gracias a un ritmo narrativo que va al compás de la nueva realidad de Goodrich y sus responsabilidades en situaciones que siempre ponen sobre la mesa un nuevo comienzo.

Éxito de crítica

En el respetado sitio web RottenTomatoes.com, la cinta obtuvo un 82% de reseñas a favor por parte de la crítica especializada y 85% de comentarios positivos por parte del público.

Toda una demostración de que el trabajo de Hallie Meyers-Shyer como directora y guionista es una gran promesa para la industria cinematográfica y también una gran oportunidad de que los actores se luzcan en sus interpretaciones.

