Expríncipe Andrés hace primera aparición pública tras perder títulos reales

El hermano menor de Carlos III asistió junto a Sarah Ferguson al bautizo de su nieta, marcando su primer avistamiento público desde septiembre

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022.&nbsp;

MARTIN MEISSNER / POOL / AFP 

MARTIN MEISSNER / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como príncipe Andrés, y Sarah Ferguson estuvieron entre los invitados al bautizo de su nieta, Athena Mapelli Mozzi. Este encuentro supuso su primera aparición pública desde que el rey Carlos III despojara a su hermano menor de sus títulos reales a finales de octubre.

La segunda hija de la princesa Beatriz, nacida en enero, fue bautizada en una ceremonia privada el viernes 12 de diciembre en la Capilla Real del Palacio de St. James en Londres.

Andrew y Sarah llegaron por separado al servicio el viernes por la mañana y se marcharon alrededor del mediodía, hora local, según informa la revista Hello!.

Entre los demás invitados se encontraban la hermana de la princesa Beatriz, la princesa Eugenia y su marido, Jack Brooksbank, el cantante James Blunt y su esposa, Sofia Wellesley, quien, según se informa, es una de las madrinas de Athena.

Escándalo

Los antiguos duques de York hicieron su última aparición junto a la familia real en el funeral de la duquesa de Kent el 16 de septiembre. El ex príncipe anunció que renunciaba al uso de sus títulos reales un mes después.

"Será un evento real, pero a todos les aterra la idea de ver a Andrew allí", declaró una fuente al Daily Mail antes del bautizo.

Según el mismo medio, la princesa Beatriz se ha mantenido cercana a su madre durante el escándalo, pero su relación con su padre es más tensa.

Andrew se retiró de sus funciones públicas como miembro de la realeza en 2019 tras su polémica entrevista con la BBC, en la que habló sobre su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, quien murió en prisión ese mismo año mientras estaba acusado de tráfico sexual de menores.

La reina Isabel II despojó a su hijo de sus títulos militares y patrocinios a principios de 2022, después de que un juez rechazara el intento de Andrew de que se desestimara la demanda por agresión sexual presentada en su contra por Virginia Giuffre. Posteriormente, llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma no revelada.

