jueves 16  de  abril 2026
CELEBRIDADES

Victoria Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn

La diseñadora aseveró que por más de tres décadas han sido una familia pública, y pese a lo que algunos puedan pensar, ellos siempre han tratado de proteger a sus hijos

La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP / Lisa O'Connor
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Victoria Beckham se pronunció por primera vez sobre el distanciamiento que su hijo Brooklyn Beckham tomó de ella y de David Beckham. Fue durante una entrevista que concedió a The Wall Street Journal que la diseñadora abordó la realidad familiar que hoy enfrentan sin hacer mención a su nombre.

"Creo que siempre hemos amado mucho a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres que podemos ser”, comentó Victoria.

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La cantante de las Spice Girls aseveró que por más de tres décadas han sido una familia pública, y pese a lo que algunos puedan pensar, ellos siempre han tratado de proteger a sus hijos.

“Y saben, llevamos más de 30 años en el ojo público, y lo único que siempre hemos intentado es proteger y amar a nuestros hijos. Y saben, eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto”.

Conflicto

Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, el modelo y chef rompió el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, han querido arruinar su matrimonio.

A través de las historias de Instagram, el joven de 27 años alegó que trató de mantener el problema lejos del foco mediático, pero fueron ellos quienes buscaron publicidad con el drama familiar.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", inicia Brooklyn.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", manifestó.

En su mensaje, el primogénito de la pareja aseguró que por mucho tiempo intentaron sabotear su relación con Nicola Peltz y alegó que incluso el día de su boda estuvo eclipsado.

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