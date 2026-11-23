Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten al estreno de la noche de clausura del AFI Fest 2021 de Warner Bros. "King Richard" en el TCL Chinese Theatre el 14 de noviembre de 2021 en Hollywood, California.

La mansión de Will Smith , valorada en 42 millones de dólares en Calabasas, California, quedó envuelta en llamas el lunes por la mañana, según reportó Page Six.

Alrededor de la medianoche se recibió una llamada al 911 informando de un incendio en un cobertizo de mantenimiento en la propiedad. El incendio ya ha sido extinguido.

“Nadie resultó herido”, declaró un portavoz de la comisaría de Malibu/Lost Hills a Page Six. “El incendio fue accidental”. La espaciosa casa del actor y Jada Pinkett Smith ya había sido renovada tras otro incendio en 2021.

“Todos están bien y en casa”, aseguró en aquel momento una fuente cercana a la familia a Page Six, explicando que el incendio se originó en el sótano. “Un bombero recibió atención médica, pero todos están bien”.

Tres años antes del incendio del sótano, Will Smith compartió sus temores por la mansión, ya que el incendio de Woolsey, en el sur de California, había reducido a cenizas otras casas de famosos.

Aunque, según se informa, la familia se vio obligada a evacuar durante el devastador incendio forestal de Palisades en enero de 2025, él nunca hizo comentarios sobre el susto que se llevaron.

El rapero compró el terreno para su propiedad en Calabasas en 2003. La construcción de la residencia de seis dormitorios y trece baños que él y Jada compartían finalizó en 2010.

La pareja puso la casa a la venta al año siguiente por 42 millones de dólares, pero finalmente la conservaron. En 2023 se dio a conocer la noticia de que la pareja llevaba años separada en secreto y viviendo aparte.

Sin embargo, la revista People informó en julio que la actriz, de 55 años, volvió a vivir con su esposo.