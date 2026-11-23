Este lunes 23 de noviembre llegaron los nuevos tráiler y póster de Avengers: Doomsday, de Marvel Studios, con un adelanto de la esperada película.

En lo que quizás sea el mejor vistazo hasta ahora al próximo crossover de superhéroes de Marvel (abajo), el metraje se centra principalmente en el Capitán América (Chris Evans) y su regreso de la felicidad doméstica con Peggy Carter (Hayley Atwell) para intentar salvar el mundo una vez más.

También hay nuevas imágenes del Doctor Doom (Robert Downey Jr.) diciéndoles a los héroes: "Todos ustedes han vivido vidas robadas, ahora deben devolverlas".

Mientras Thor (Chris Hemsworth) insta a los héroes a "dejar de lado sus pequeñas disputas" y admite: "Ni siquiera sé quiénes son la mitad de ustedes".

Pero el momento del que más hablan los fans es cuando Cíclope (James Marsden) reúne a los X-Men en una escena que recuerda al famoso plano circular de Los Vengadores de 2012, y declara: "A mí, mis X-Men".

Para prepararse antes del estreno, los fanánticos también pueden ponerse al día con sus historias favoritas del MCU en Disney+ con la colección “Cuenta regresiva para Avengers: Doomsday”.

La película de los directores Joe Russo y Anthony Russo se estrenará en cines el 18 de diciembre. Está producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz, y es protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramírez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena y Alex Livinalli, con Ian McKellen y Patrick Stewart.

La cinta que se estrenará a final de 2026 servirá como preámbulo a Avengers: Secret Wars, la producción que marcaría el final de la saga de "Avengers" y que, según páginas expertas, duraría más de 4 horas, siendo la más larga de la historia del cine.