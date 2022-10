Violinista Khachatryan: "Lo que ocurre en Europa es un desastre"

"Al mismo tiempo, la música no es solo pacífica, porque es un reflejo de la vida en general", agregó Sergey Khachatryan. "La música no es solo pacífica, también hay muchas tragedias, por ejemplo, cuando hablamos del concierto de Khachaturian, en el segundo movimiento hay mucha tragedia. O cuando hablamos de Shostakóvich en general, está lleno de sufrimiento. Y también puede ser política en cierto modo. En ese sentido, creo que depende del carácter. Hay quien va a un concierto para evadirse, pero, cuando yo voy a conciertos, que es algo que no ocurre muy a menudo, depende del repertorio, pero muchas veces voy a sufrir", reflexionó el artista.

Así lo manifestó el instrumentista en una entrevista concedida a Europa Press antes de actuar junto a la OV y bajo la dirección del titular y artístico de la formación, Alexander Liebreich.

Las frecuentes actuaciones de Sergey Khachatryan por escenarios de todo el mundo han hecho que se convierta en un embajador de su país, Armenia, a través de la cultura.

"Creo que cada nota que sale de mi violín tiene que ser armenia. Mi modo de ser y de sentir la música tiene que ver con mi genética, que, en primera instancia, viene de mis padres, pero si lo miras desde un punto de vista más amplio, también de mi nación. Tenemos una identidad emocional muy específica a los armenios, debido en parte a nuestra historia. Por eso significa mucho para mí tener la suerte de mostrarle al mundo mi música y representar a Armenia en general, la cultura armenia y a mí mismo como armenio".

Sergey Khachatryan -que toca un violín Guarneri del año 1740- recreó el Concierto para violín de Jean Sibelius, una de las páginas concertantes románticas presentes en el gran repertorio y favorita del gran público.

"Es uno de mis conciertos favoritos desde hace muchos años y empezó a serlo en el año 2000 cuando estaba preparándome para la competición por el premio Sibelius. Fue muy interesante porque, después de ganar la competición ese año, hice muchos conciertos en un tour en Finlandia y visité casi todas las ciudades finlandesas, incluso hasta el extremo norte del país. Eso creo que me dio una oportunidad para conocer mejor la música de Sibelius y, quizá también, su alma pesada y oscura, porque creo que estaba muy conectado con su patria. Eso me ayudó a entender la naturaleza pura que existe en Finlandia y así pude comprenderlo mejor a él y a su país", relató.

Nacido en Ereván, Sergey Khachatryan se alzó con el primer premio en el VIII Concurso Internacional Jean Sibelius de Helsinki en 2000, donde fue el ganador más joven. Preguntado por si esta precocidad le ha supuesto una presión extra a lo largo de su trayectoria, comentó que la única presión que siente es la que se impone a sí mismo.

"Creo que sé muy bien cuando toco maravillosamente y sé muy bien dónde puedo mejorar y creo que ese es un trabajo interminable que seguirá mientras persiga esa meta. Obviamente, nunca podremos llegar, porque somos seres humanos, a la perfección, pero ese es el objetivo al cual quiero aproximarme. He tocado durante muchos años y nunca he sentido presión de otros violinistas o del público, creo que es más la que yo me impongo y las metas que me planteo. Las expectativas que siento antes de un concierto se deben a que quiero lograr esos objetivos", concluyó.