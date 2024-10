Viralizan video de Selena Gómez y Édgar Ramírez bailando juntos

"La cantante y actriz se dejó ver en el concierto de Sabrina Carpenter disfrutando al máximo de la noche. Y no solo eso, también nos regaló un momento muy divertido junto al actor Edgar Ramírez. Durante el concierto, Selena y Edgar compartieron la pista de baile, moviéndose al ritmo de la música y demostrando una gran química", reseñó People en Español.

Reacciones por el baile de Selena Gómez

Ante el sensual baile, cibernautas reaccionaron cuestionado la relación entre Selena Gómez y Édgar Ramírez.

"¿A poco ese es su novio?. Le baila muy sexy al fulano ese", "¿Quién es ese chico?", "¿Está bien su novio?", "¿Entonces culpan a Hailey por todo?. Mira a Selena, está coqueteando con su coprotagonista como si estuviera soltera. Hailey siempre ha sido leal y es leal a su hombre, el único, Justin. Deja de faltarle el respeto a Hailey", son algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Instagram @withloveselgomez.

Sin embargo, la intérprete de Lose You To Love Me le dedicó el baile a su actual pareja: el rapero y productor musical estadounidense Benny Blanco.