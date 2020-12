Viuda de Edgardo del Villar cuenta cómo fueron sus últimos días

Carolina Novoa acompañó al periodista durante sus últimas semanas de vida.

"Edgardo tenía un cáncer terminal desde el año pasado y él empezó a apagarse como una velita, dejó de caminar, después ya dejó de comer, dejó de recordar, no hablaba… y desde el jueves ya comenzó a agonizar. Era como ver un vegetal en su camita", compartió."Antes de morir me agarró la mano muy fuerte y me dijo: 'Babe, te amo con toda mi alma'. Y a los minuticos respiró muy fuerte y se apagó su corazón aquí en la casa, estábamos en la casa cuidándolo, estábamos orando el Rosario y ya se apagó", precisó.

Carolina Novoa agradeció a Dios haber tenido la oportunidad de ser la cuidadora de su esposo Edgardo del Villar.

"Yo creo que la vida y Dios me mandó a Nueva York a cuidar a un ángel y a ser su cuidadora y a entregarme a ser lo que yo nunca había sido que era un ama de casa, a dedicarme a él, a darle todo el amor y hoy en día y él me lo dijo, me lo agradeció, me decía: 'Bebé, yo nunca pude haber estado mejor cuidado porque estuviste 24/7 conmigo'", expresó.

Edgardo del Villar batalló contra el cáncer cerebral durante un año y medio.