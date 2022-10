Viuda de "El chavo" niega fortuna de 20 millones de dólares

"Ojalá fuera cierto. No hombre, ¡qué bárbaro! ¡Qué tontería tan grande! Roberto lo decía: Tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé", expresó la intérprete.

Embed

La viuda de El chavo del 8 se refirió al estilo de vida que llevaba con el recordado escritor, comediante y productor.

"Sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo en El Pedregal ni en Las Lomas. Yo tengo una casa en la colonia de El Valle, que es una colonia proletaria", apuntó Florinda Meza.

No obstante, advirtió que especies como esa pueden llegar a poner en riesgo su seguridad.

"Claro que me molesta, me asusta, por los plagios que hay. Ni vendiendo mi casa en Cancún ni de México podría juntar esa cantidad. Nunca he tenido en mi vida esa cantidad", sentenció la viuda de El chavo del 8. "Quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa (Televisa).