lunes 21  de  septiembre 2026
RECONOCIMIENTO

VMAs otorga el primer premio a la mejor dirección artística a Taylor Swift

Taylor Swift ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera entre los que destacan Karma, o más recientemente The Fate of Ophelia y Opalite

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP / Jamie McCarthy

LOS ÁNGELES.- Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor directora artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Este nuevo galardón, reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.

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Premio

Swift ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera entre los que destacan Karma (feat. Ice Spice), o más recientemente The Fate of Ophelia y Opalite.

La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones.

Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Pero quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: video del año por Confessions II – The Film, y artista y canción del año, esta última por Bring Your Love, junto a Sabrina Carpenter.

Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS, transmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en los EE.UU..

La transmisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.

FUENTE: Con información de EFE

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