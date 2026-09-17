jueves 17  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Emiten mensaje de Dolly Parton grabado previo a su muerte para agradecer un premio

El vídeo, proyectado en la gala de los Americana Music Honor & Awards, estuvo precedido de una actuación de homenaje a cargo de Brandi Carlile y el trío I'm With Her

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

AFP / Robyn Beck

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Dolly Parton grabó antes de morir un mensaje de agradecimiento de un premio a cuya gala no tenía previsto asistir y ese mensaje se emitió la noche del miércoles 16 de septiembre durante la celebración de los Americana Music Honor & Awards. "Los querré siempre", dijo la cantante en el vídeo.

Parton falleció el 25 de agosto, pero antes, en una fecha no determinada, grabó este vídeo en el que aparece tan animada como solían ser todas sus apariciones públicas, según se puede ver en la web de la revista Variety.

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Mensaje

"Hola, soy Dolly y me siento muy honrada de recibir el Premio a la Trayectoria de la Americana Music Association. La música de raíces, o lo que ahora se llama música americana, es la que tocaba de niña en las Smoky Mountains. Es esa misma música la que me trajo de vuelta al este de Tennessee en 1997 para escribir y grabar mi álbum Hungry Again", señaló la artista.

Ese proyecto, aseguraba, le abrió las puertas "a una serie de álbumes de bluegrass y acústicos" que cambiaron el rumbo de su carrera "en muchos sentidos".

"Ahora, nuevos fans han descubierto esos álbumes, nuevas comunidades de música americana los han acogido con entusiasmo y, ahora, mirando hacia atrás, veo esta etapa de mi carrera como una especie de renacimiento musical".

La cantante agradeció el premio y cerró su mensaje con una frase -"Los querré siempre"- que es el título de uno de sus temas más conocidos: I Will Always Love You, que popularizó Whitney Houston como parte de la banda sonora de la película The Bodyguard (El guardaespaldas, 1992).

El vídeo estuvo precedido de una introducción de Emmylou Harris y de una actuación de homenaje a cargo de Brandi Carlile y el trío I'm With Her, quienes interpretaron una de las canciones más personales de Parton, la autobiográfica Coat of Many Colors.

Harris, que colaboró con Parton en el álbum Trio (1987) junto con Linda Ronstadt, dedicó unas emotivas palabras a su amiga.

"Hace apenas unas semanas, sucedió algo totalmente impensable: Dolly Parton nos dejó. Pero durante su tiempo aquí, esta pequeña y extraordinaria mujer hizo de este un lugar mejor, más brillante y más amable", afirmó.

FUENTE: Con información de EFE

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