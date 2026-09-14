Proponen a los opositores cubanos Félix Navarro y Sayli Navarro al Premio Sájarov

MIAMI.- La plataforma Cuba Siglo 21 y su recién integrado Comité Gestor de Expresos Políticos proponen formalmente la candidatura del opositor Félix Navarro Rodríguez y de su hija, la activista Sayli Navarro, al Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo.

La iniciativa busca visibilizar la situación del presidio político en la isla y demandar la liberación inmediata de los prisioneros.

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La propuesta surge del trabajo conjunto de este nuevo comité intergeneracional, impulsado por los exprisioneros de conciencia Ángel de Fana, Normando Hernández y Pablo Pacheco, e integrado por opositores de distintas etapas del régimen cubano.

Tras las gestiones de los eurodiputados Juan Salafranca y Tono López-Istúriz, la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara aprobó incluir la discusión sobre la represión en Cuba en la agenda del pleno en Estrasburgo, fijado para el próximo 17 de septiembre.

Claves de la iniciativa y debate en el Parlamento Europeo

Discusión en Estrasburgo : la Dirección de Sesiones Plenarias de la Eurocámara inscribió en la agenda oficial el punto “Presos políticos en Cuba, en particular el caso de Félix Navarro y su hija Saylí Navarro”, dentro del bloque de debates sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

: la Dirección de Sesiones Plenarias de la Eurocámara inscribió en la agenda oficial el punto “Presos políticos en Cuba, en particular el caso de Félix Navarro y su hija Saylí Navarro”, dentro del bloque de debates sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Integración del Comité Gestor: el grupo coordinado por Ángel de Fana reúne a figuras del presidio político como José Luis García Pérez (Antúnez), Ernesto Díaz, Arelys Rodríguez San Román, Sisi Abascal Zamora, Rolando Cartaya, Julio César Góngora, Ubaldo Valiente, Sebastián Arcos y el coronel Johnny López de la Cruz.

el grupo coordinado por Ángel de Fana reúne a figuras del presidio político como José Luis García Pérez (Antúnez), Ernesto Díaz, Arelys Rodríguez San Román, Sisi Abascal Zamora, Rolando Cartaya, Julio César Góngora, Ubaldo Valiente, Sebastián Arcos y el coronel Johnny López de la Cruz. Apoyo de la sociedad civil: la postulación contó con el respaldo directo de los activistas Magdelivia Hidalgo, Elena Larrinaga y Juan Antonio Blanco.

Félix Navarro, de 73 años y exprisionero de la Primavera Negra de 2003, cumple una condena de nueve años de prisión, tras su arresto en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Su hija, Sayli Navarro, se encuentra igualmente encarcelada tras ser juzgada por su participación en las mismas protestas cívicas.

FUENTE: Cuba Siglo 21