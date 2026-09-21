El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

MIAMI.- ¿Qué harías si un día, caminando por una calle de Miami o Nueva York, te encontraras frente a frente con la persona que asesinó, torturó o reprimió a un miembro de tu familia en las prisiones del régimen cubano? ¿Qué es lo primero que te vendría a la mente? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar?

De esas preguntas parte The Uncle’s Request (La petición del tío), escrita y dirigida por el cubano Ricardo Bacallao. La premiada película convierte ese posible encuentro entre víctima y victimario en el punto de partida de un thriller político y moral sobre la memoria, la justicia, la impunidad, el perdón y esa peligrosa frontera en la que la búsqueda de justicia puede desembocar en tomarla por cuenta propia e incluso en la venganza.

Ganadora del premio a Mejor Guion de Largometraje en el Manhattan Film Festival 2026, La petición del tío se proyectará este jueves 24 de septiembre, a las 7 pm, en O Cinema South Beach, tras una primera presentación en Florida International University (FIU), en Miami, donde la sala alcanzó su capacidad y varias decenas de personas quedaron sin poder entrar.

Rodada en Nueva York e inspirada en hechos reales, cuenta la historia de Manolo, un viejo exiliado cubano y cazador de represores comunistas que reconoce al hombre a quien responsabiliza por la muerte de su hermano décadas atrás. El tiempo ha pasado, pero para él la cuenta sigue abierta. Ya envejecido, involucra a su joven sobrino nieto en una búsqueda que terminará enfrentando a ambos no solo con el pasado, sino también con sus propias convicciones y acciones.

“Las preguntas que plantea el filme siguen completamente vigentes. Algunas incluso todavía están por responder y otras apenas comenzamos a elaborarlas, a pesar de que han pasado más de seis décadas desde que comenzó el terrible proceso de la Revolución cubana. Y ahora vivimos momentos que generan optimismo y, a la vez, pesimismo. Siempre lo hemos tenido todo muy complicado”, explicó Bacallao, quien ha insistido en que su propósito no es ofrecer respuestas. “Siempre mi idea fue reflexionar, pues se trata de un filme con muchísimas más preguntas que respuestas”, dijo.

El conflicto encuentra uno de sus rostros centrales en el fallecido actor Manny Alfaro, quien encarna al tío Manolo. Alfaro desarrolló una extensa carrera en Estados Unidos y apareció en producciones emblemáticas del cine norteamericano como Sea of Love (1989), protagonizada por Al Pacino; Goodfellas (1990), de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci; y The Basketball Diaries (1995), con Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg. Años después apareció también en Bushwick.

El cubano Vidal Silva, que antes de radicarse en Miami vivió en Nueva York, interpreta a Manolito, en quien recae la petición que da título a la película. Si Manolo representa a una generación marcada directamente por los acontecimientos ocurridos en Cuba, Manolito encarna a quien recibe esa historia como inevitable herencia y debe decidir, como millones de cubanos, cuánto de aquella deuda le pertenece realmente y cómo debe actuar.

El profesor es interpretado por Chaz Mena, actor de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro estadounidense, con títulos como Pain & Gain, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Mark Wahlberg, y series como Bloodline, Law & Order, Burn Notice, Magic City, Graceland y Charlie’s Angels. Mena ha desarrollado además una importante carrera teatral y ha recibido el Carbonell Award como Mejor Actor.

“Como en otros filmes, en este la persecución y los personajes son a veces apenas la superficie de la historia. El verdadero territorio de The Uncle’s Request es un entramado de muchas décadas donde confluyen la impotencia, la justicia, la moral, la indolencia y el choque generacional producido por esa batalla que a veces se establece entre la imposibilidad de unos de olvidar el horror y el deseo de otros de olvidar, e incluso la mala idea del borrón y cuenta nueva, y hasta el desapego o el desentendimiento. La historia del castrismo es larga y compleja. Hay demasiadas víctimas y no pocos victimarios”, explica Luis Leonel León, periodista y cineasta que estudió con Bacallao en La Habana, productor de la película y director ejecutivo del Cuban Studies Institute.

“¿Pero qué puede suceder cuando alguien llega a la conclusión de que las instituciones nunca han hecho justicia y, peor aún, que no la van a hacer? ¿Qué derecho tiene una víctima a reclamar justicia por su cuenta? ¿Cuándo puede convertirse en venganza? ¿Qué responsabilidad tiene una generación frente a la tragedia heredada de sus padres y abuelos? ¿Qué deberíamos hacer el día en que esta ficción se convierta en una realidad cotidiana no solo fuera, sino también dentro de Cuba? Son preguntas que nacen de esta película, cuyos personajes generan reacciones muy distintas y ante las cuales, como en la vida real, tenemos criterios a favor y en contra. Esa fue una de las ideas de mi amigo Bacallao, a quien conozco desde que empezamos a estudiar cine en La Habana hace exactamente 30 septiembres y con quien aún seguimos colaborando”, agrega León.

The Uncle’s Request tampoco permanece exclusivamente en el territorio de la ficción. Bacallao intercala en la narración testimonios reales relacionados con la represión política en Cuba, entre ellos los del poeta y expreso político Jorge Valls, quien pasó más de veinte años encarcelado, Armando Álvarez y Tony Morales. De esta manera, el drama cinematográfico se encuentra constantemente con voces y experiencias pertenecientes a la historia real. El reparto incluye además a Vicent Bloch como el joven Manolo, Edison Carrera, Ino Martel Casuso, Oscar Colón, Wiston Estévez, Hamlet Lavastida, Joseph Menchaca y Karl O’Brian Williams.

Graduado de Dirección en la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte de La Habana, Bacallao realizó posteriormente una maestría en Producción Cinematográfica en el programa Tisch Asia de New York University, para la cual este filme constituyó su proyecto de tesis. Su filmografía incluye trabajos como Bebo, Mondongo cubano, Cubans at the Edge of the Berlin Wall, Bahía de Cochinos: nuestra perspectiva y Short Radiography of Hip Hop in Cuba, además de otros proyectos centrados en Cuba, la emigración y la diáspora cubana.

Bacallao ha viajado nuevamente a Miami para presentar The Uncle’s Request junto a los actores Vidal Silva y Chaz Mena y al productor Luis Leonel León. La presentación está promovida por Artes Miami, organización presidida por Aida Levitan, y por el Cuban Studies Institute, con el apoyo de Eastern Engineering Group y Estrella Medical Centers. “Estoy muy agradecido con mis amigos y con la acogida de un público tan especial y natural para este filme: los cubanos de Miami”, expresó Bacallao.

Pero la invitación no está dirigida solamente a quienes siguen el tema cubano, la historia política o el cine de la diáspora. The Uncle’s Request puede interpelar también a quienes, cubanos o no, han vivido situaciones semejantes: personas que han perdido familiares como consecuencia de la violencia política, que han conocido la prisión o la persecución, que han tenido que abandonar su país, que han visto a responsables de aquellos hechos continuar sus vidas sin responder ante la justicia o que han heredado de padres y abuelos historias cuya carga todavía permanece.

“Este jueves en Miami Beach repetiremos el mismo formato que antes hicimos en FIU junto a Sebastián Arcos, donde luego de la proyección sostuvimos un interesante encuentro con el público, artistas, antiguos presos políticos, académicos, familiares de víctimas y cubanos de distintas generaciones que debatieron durante más de una hora. Aquella presentación fue un éxito no solo por la asistencia, sino por el intercambio, precisamente uno de los propósitos del filme: provocar que el público intente responder las preguntas que la historia plantea. Y espero que vuelva a suceder y que quienes no pudieron entrar en aquella primera función tengan ahora la oportunidad de ver la película en Miami Beach. Los esperamos con mucho cariño a todos”, expresó Bacallao.

The Uncle’s Request (La petición del tío), jueves 24 de septiembre, 7 pm, en O Cinema South Beach, 1130 Washington Ave. #200, en Miami Beach.

Para reservaciones o más información, visite www.o-cinema.org/events/the-uncles-request