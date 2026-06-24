miércoles 24  de  junio 2026
ECONOMÍA

Venezuela se dispone a reconocer deuda por $240,000 millones, según el Financial Times

El monto es mayor a lo calculado entre $150,000 millones y $ 200,000 millones. Esta reestructuración de los compromisos se hace al margen del FMI

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trata de llegar acuerdos en 2026. (AFP)

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trata de llegar acuerdos en 2026. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- Venezuela tiene previsto dar a conocer una deuda acumulada de 240,000 millones de dólares, una cifra muy superior a lo estimado anteriormente, en momentos en que el país emprende la mayor reestructuración soberana de la historia, según informa este miércoles el periódico económico Financial Times (FT).

El nivel de endeudamiento estaba estimado por los mercados de entre 150,000 y 200,000 millones de dólares, añade el diario.

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Según personas familiarizadas con los planes de Venezuela, dentro de unas semanas el país tiene previsto presentar a los acreedores el estado de sus finanzas, después de que el presidente Nicolás Maduro fuera arrestado en una operación militar de Estados Unidos a principios de año.

El FT agrega que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, busca alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de finales de este año a fin de permitir el regreso del país a los mercados internacionales, tras permanecer excluido durante casi una década.

El banco de inversión estadounidense Centerview Partners, contratado por Caracas como asesor financiero, ha ayudado a elaborar un plan para devolver la deuda de Venezuela a una situación sostenible.

El FT califica de inusual que el análisis de una reestructuración soberana tan grande como esta no haya sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuestionamientos al plan de reestructuración

Algunos miembros de la oposición venezolana temen que una reestructuración acelerada, realizada al margen del FMI, deje a Venezuela en una posición negociadora débil frente a los tenedores de bonos.

"Esta es una de las primeras grandes reestructuraciones en las que el FMI no es el autor del análisis de sostenibilidad de la deuda", señaló un inversor que recientemente se deshizo de sus posiciones en bonos venezolanos.

También, el economista Miguel Rodríguez, refinanciador de la deuda de Venezuela en 1990 ha expresado críticas a la forma cómo se plantea esta restructuración.

Rodríguez, que formó parte del gabinete económico en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, denunció el monto exorbitante y que carece de sustento técnico realista, así como el pago que se le hará a los asesores externos que van a reestructurar ahora y advierte que se cometerá un error si se renegocian los compromisos sin replantear el papel del Estado y resolver el déficit fiscal.

FUENTE: Con información de EFE

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