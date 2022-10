La declaración del famoso actor, director y productor de cine de 66 años sería de bastante ayuda en el juicio. El 18 de mayo del año pasado, la estrella de El Patriota dijo en una entrevista que cuando estaba recibiendo un masaje de la demandante, notó que cuando mencionó a Harvey, la mujer comenzó a llorar, precisó Deadline.

La angustiante reacción de la mujer, entre otros factores, le dieron a Mel Gibson la idea de que Weinstein la había agredido sexualmente. El presunto asalto de Weinstein ocurrió en un hotel en el condado de Los Ángeles en 2010, según indican los documentos judiciales. Aunque Lisa Lench, la jueza que maneja el caso de Weinstein, dijo que el intérprete es elegible para subir al estrado y brindar su declaración, eso no significa necesariamente que lo hará.

El informe de Deadline señala que en juicios de alto perfil como este, es común que haya muchos testigos en la lista, más de los que realmente llaman a declarar. Si bien la posibilidad de que Mel Gibson suba al estrado fue discutida el día de ayer en la audiencia, la lista oficial de testigos en el juicio de Weinstein permanece sellada.

Este viernes, Mark Werksman, el abogado de Weinstein, argumentó sin éxito que a Mel Gibson no le agradaba el exproductor y que, por lo tanto, era totalmente incorrecto que se le permitiera dar su testimonio. Werksman dijo lo siguiente:

"Poco después de que saliera (la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo), la editorial de Weinstein, Miramax Books, publicó un libro llamado Perspectivas sobre la Pasión de Cristo que desacredita los matices antisemitas de la película y la falsa representación de los judíos. Esto creó una disputa entre Gibson y Weinstein. Weinstein es judío... y Mel Gibson lo sabía. Cualquier evidencia del racismo o antisemitismo de Gibson daría lugar a un sesgo contra mi cliente, quien lo desafió".

En octubre de 2017, The New Yorker y The New York Times publicaron numerosas acusaciones contra Weinstein por acoso, abuso sexual y hasta violaciones. Fue detenido en Nueva York el 25 mayo de 2018 y declarado culpable de dos delitos graves en febrero de 2020, por los cuales recibió 23 años de prisión.

Con 70 años actualmente, Weinstein cumple su sentencia en la cárcel de Nueva York, sin embargo, el hombre aún enfrenta casi una decena de acusaciones de abuso sexual por los que irá a juicio. Los nuevos cargos incluyen denuncias de agresión y violación que presuntamente tuvieron lugar en hoteles de Los Ángeles entre 2004 y 2013 (via BBC).