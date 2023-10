Wendy Guevara estrena la serie “Wendy, perdida pero famosa”

Guevara considera ser una celebridad como una bendición por la gente que la sigue, la quiere y la hizo ganadora. Está consciente de que esta notoriedad también la puede cambiar porque está haciendo cosas nuevas, pero rechaza haberse vuelto engreída.

"Me decían que se me subió la fama a los dos días que yo había salido del reality, eso era una tontería", señaló.

El paso por La Casa de los Famosos

Lo que sí sentía era que estaba como en shock y no podía asimilar todo lo que le pasó después de estar 10 semanas a la casa donde convivió con famosos como Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella, quienes eran integrantes de su Team Infierno.

"Siento que (mi vida) ha cambiado para bien, porque he ayudado a las personas que amo, a mis padres, a mis amigas", apuntó.

Todavía se emociona al recordar cuando niños, madres de familia, abuelos y hombres salieron a festejar a las calles de la Ciudad de México y de su ciudad natal León, en el estado central de Guanajuato, que había ganado.

"Y la verdad, eso es lo que deberíamos de ver, que a lo mejor todos los integrantes de La casa de los famosos incluyendo una chica trans hicimos que se juntaran más las familias otra vez, que se sentaran en su sillón a ver la televisión, eso es lo chingón (genial) y ahora quiero que se sienten a ver y que me den la oportunidad de ver Wendy, perdida pero famosa", dijo Guevara.

Su propia serie

En el primer capítulo de su reality se recrean las escenas finales de La casa de los famosos y el recibimiento que le dio el público. En el segundo vemos que sus amigos en León le organizan una gran fiesta de cumpleaños con temática de La Sirenita, su película favorita. En el tercero Guevara graba un video musical en Cuba, todo esto sin dejar su espontaneidad y característico lenguaje con frases como 'resulta y resalta' y 'nimodérrimo'.

"Me dejaron ser simplemente yo porque no me dieron ningún guion ni nada de eso", señaló sobre cómo fue la producción de su programa. "Y eso fue lo que me gustó porque si dije una grosería o insulté a alguien o algo, pues ni modo, si la riego, la limpio, porque soy una persona normal".

Guevara se volvió famosa con un video viral de 2017 en el que estaba perdida o más bien momentáneamente abandonada por unos hombres con los que había ido a divertirse a un cerro en el que la dejaron con su amiga Paola Suárez mientras iban por cervezas. El video les hizo ganar un premio MTV MIAW en la categoría Lords y Ladies del año. Guevara se llevó este año el premio Ícono en los MTV MIAW, el más importante de la gala. También ha desarrollado su propio show nocturno con el que se presenta por todo México.

El camino de la influencer

Pero antes de que llegaran los destellos de la fama, la historia de Wendy reflejaba la de muchas jóvenes trans en Latinoamérica. Creció en un entorno en el que sólo pudo estudiar hasta la primaria y se desempeñó como trabajadora sexual en diferentes ciudades en México, un país con una alta tasa de transfeminicidios.

Con un promedio de 53 mujeres trans asesinadas al año, según la organización Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), México está en el segundo lugar mundial de transfeminicidios superado sólo por Brasil, de acuerdo con la organización Transgender Europe que recopila datos de organizaciones como CAIT.

Ya era bastante conocida, pero Wendy comenzó a capturar la atención de millones de televidentes por su autenticidad en La casa de los famosos, convirtiéndose en la indiscutible ganadora a mediados de agosto.

"Todo esto que se vivió dentro de la casa y que yo fui como muy transparente y que simplemente fui yo, sí ayudó mucho a la comunidad", dijo Guevara. "Digo guau, esto cada vez se visualiza (visibiliza) más y se da cuenta la gente que somos unas personas sumamente normales, igual que todos, que amamos, que sentimos, que lloramos y eso es lo más chingón".

Impacto de la cantante

No todo ha sido miel sobre hojuelas. Su fama también ha generado críticas, incluso dentro de la comunidad LGBT+.

"Me empiezan a atacar diciéndome 'Wendy no me representa'", dijo. "Eso es envidia".

Guevara dice que no le gusta que la vean como un ejemplo, sino un reflejo para otras personas trans que sirva para abrir la brecha.

"No sé qué es lo que vaya a pasar después, a lo mejor haga otro y me va más chingón o no me va chingón, pero yo sé que detrás de mí vienen nuevas generaciones de chicas trans o de la comunidad gay y, al contrario, en vez de ponerles el pie yo quiero que crezcan y que les vaya bien", dijo.

FUENTE: AP