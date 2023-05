William Levy asegura que el amor duele

El popular actor cubano adelantó que en este nuevo papel su personaje es acusado de un asesinato que no cometió: "Es una historia que se basa en cosas muy familiares, entonces creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia".

Preguntado sobre si en algún momento ha sido acusado sobre cosas que no ha hecho y cómo se ha sentido al respecto, Levy compartió la siguiente reflexión: "Es una impotencia muy grande porque el querer demostrar algo que tú no hiciste… Me decepciona mucho la injusticia, sí me llega a afectar emocionalmente mucho".

Sobre su familia, reseñó People en Español, el cubano explicó que la mejor manera de ayudar a sus hijos a ser buenas personas es dando el ejemplo.

"Yo creo que la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella, he sido un buen hombre, un buen padre, he sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice", comentó.

Sin embargo, durante la entrevista señaló algo que llamó la atención: "Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir".

Preguntado por Dellanos sobre esto, siguió: "Porque el amor es sacrificio, el amor duele. No me acuerdo exactamente donde lo escuché pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama".

