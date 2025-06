William Levy: De galán de telenovelas a protagonista de escándalos

DIARIO LAS AMÉRICAS recopila los escándalos que han marcado la vida de Levy, situaciones tan dramáticas como si se trataran de un guion de telenovela.

Conflictos domésticos

Según documentos públicos de la policía del Condado de Broward, en Florida, zona en la que se encuentra la residencia que Elizabeth Gutiérrez y William Levy compartieron, fueron cuatro las visitas que la policía hizo al hogar en lapsos de tiempo no muy aislados durante el inicio de 2024.

El primer conflicto ocurrió el 28 de octubre de 2023 cuando la pareja había salido con unos amigos, pero al llegar a su hogar la actriz de le reclamó su excesiva forma de beber alcohol, lo que generó una confrontación que requirió la llegada de la policía.

Los archivos revelan que los oficiales la encontraron llorando. Gutiérrez señaló que cuando el actor bebe adopta una actitud despectiva, se molesta y hace comentarios groseros; y que deseaba que él buscara ayuda ante el problema, pero éste se negaba a hacerlo.

El informe señaló que el conflicto fue verbal y nunca hubo una agresión física.

Posteriormente, el 29 de enero, Gutiérrez llamó a la policía en la madrugada, luego de que Levy se presentara en la casa con un arma buscando a un supuesto hombre con el que creía la actriz le estaba siendo infiel.

El documento informa que Elizabeth estaba con su hija durmiendo en el sofá cuando el actor llegó ebrio, gritando y acusándola de haber visto en las cámaras que había un hombre en la casa, por lo que subió a la habitación a buscarlo. Por miedo a que le hiciera algún daño, la mujer salió de su hogar y se escondió entre unos arbustos. La policía la encontró llorando fuera de la residencia.

El intérprete negó que consumiera drogas y que había estado ebrio. El agente policial revisó el video pero no vio evidencia de que hubiese un intruso en la casa. Ninguno de los presentes declaró que tuviera alguna agresión física por parte de William, aunque Elizabeth denunció que su pareja sí la atacó verbalmente.

La policía reportó esa noche el episodio a la línea de abusos de la Florida y William Levy se fue en un Uber.

Episodios con su hija

El 1 de marzo, Levy fue quien solicitó ayuda de las autoridades para localizar a su hija Kailey, de 14 años, que se encontraba con Elizabeth.

Según lo reseñado en los papeles, la actriz ya se había mudado y hubo un acuerdo hablado en el que establecieron que Christopher viviría con William, y Kailey con Elizabeth. No obstante, la llamada de dicho día se debió a que el padre se comunicó con la adolescente para saber dónde se encontraba el apartamento al que se había mudado con su madre, pero al hacerle la pregunta, la joven le trancó el teléfono.

Tras esto, William estuvo tratando de contactarlas y a las 11 de la noche, al no tener respuestas, recurrió a la policía para que dieran con su paradero, pues aunque no existe un documento que le impida a Elizabeth viajar con la adolescente, él exigía tener conocimiento de la ubicación de la menor.

Aunque todo parecía estar solucionado, en menos de 24 horas la policía volvió por un problema mayor.

Según las declaraciones de la menor, ella entró a la casa y escuchó una voz de mujer proveniente de la habitación principal. Y con ayuda de sus primas, quienes la acompañaban, golpeó la puerta para averiguar de quién se trataba.

Ante esto, Levy salió del cuarto y empujó a su hija, al tiempo que solicitó respeto y le negó la entrada.

La joven llamó a su madre, quien se encontraba afuera de la residencia esperándola, y esta llamó a la policía para solicitar apoyo. Kailey declaró que su padre no la lastimó y que la acción la hizo con la intención de impedirle el acceso a la alcoba.

Levy señaló que no había nadie más que la empleada de servicio y dio un recorrido por el lugar a los oficiales para que constataran su versión.

Arresto en Broward

El actor fue arrestado la noche del 14 de abril en el condado Broward, sur de Florida, por cargos de intoxicación, causar disturbios e intrusión en una propiedad ocupada.

Según el informe de las autoridades, la detención se registró en la ciudad de Weston en una acción en la que intervinieron agentes de la Oficina del Sheriff de Broward. Testigos alegan que el hombre de 44 años se resistió al arresto, por lo que fue esposado por los agentes de seguridad para ser trasladado.

Aunque en principio se rumoró que el altercado se debió a que Levy se negó a pagar la cuenta; recientemente, durante su participación en el programa de televisión español El Hormiguero, el intérprete decidió poner fin a las especulaciones exponiendo cómo se originó el conflicto.

"No fue nada grave como se ha especulado", indicó.

"Estábamos tomando un trago un amigo y yo, y a la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, la chequeó. Pensó que algo estaba mal y había una persona en la barra con la que empezó a discutir por la cuenta. Yo me meto porque lo mejor es evitar que la situación escale. En el medio de todo eso llegó la policía, y nos dejaron ir. No pasa nada porque estábamos a punto de irnos, pero la forma en la que nos lo dijeron estaba fuera de lugar. Yo dije, así tampoco, vamos a hablar porque somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a ese punto. Ahí me llevaron porque quisieron. Dijeron que estaba traspasando, pero estaba fuera del restaurante en ese momento. Me llevaron simplemente, pero no pasa nada, es una experiencia más en la vida", recordó.