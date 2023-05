William Levy: "No soy rencoroso, pero no se me olvida nada"

Dirigida por Alberto Ruiz-Rojo, la trama, ambientada en España, cuenta la historia de Alejandro Montecristo, en la piel de Levy, una figura enigmática que aparece en el ojo público y despierta la preocupación de la élite debido a la procedencia desconocida de su origen y fortuna.

Montecristo es el fundador y CEO de una nueva compañía tecnológica que ha provocado la envidia y el interés de muchos. Uno de sus detractores es Fernando Álvarez Mondego, encarnado por Roberto Enríquez, un empresario que tiene nexos con la aristocracia española que se propone adquirir el negocio de Montecristo. Pero no sabe que el dueño de la compañía que quiere comprar es alguien a quien conoció décadas atrás con otra identidad y ha regresado a su vida repentinamente con ansias de venganza, luego de que le truncaran una historia de amor, por la que además fue encarcelado injustamente.

Producida por Pantaya, Secuoya Studios y William Levy Entertainment, la serie Montecristo se rodó durante la segunda mitad del pasado año, entre Madrid y las Islas Canarias.

Completan el elenco Esmeralda Pimentel (High Heat), Juan Fernández (El Cid), Silvia Abascal (Asombrosa Elisa), Giomar Puerta (Estoy vivo), y Franky Martin e Itziar Atienza (Entrevías).

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el actor cubano radicado en Miami conversó sobre su rol protagónico en esta serie y reveló rasgos de su personalidad y su faceta como padre.

-¿Quién es Alejandro Montecristo?

En esta adaptación, Edmundo Dantes es un chico nacido y criado en Cuba, un chico que nace y pasa por todo lo que pasa en Cuba cualquier persona allá.

Entonces, hay una familia de España muy poderosa que va a Cuba a llevar a cabo un negocio de hoteles. Él conoce a la hija de ellos, se enamoran, pero la familia no está de acuerdo y lo acusan de un asesinato que no cometió. Termina preso 18 años antes de escapar a EEUU y adquiere una fortuna, que no puedo contar cómo la adquiere, pero en ese momento crea el personaje de Montecristo para llevar a cabo una venganza contra todos los que le hicieron la vida imposible en España.

-Cuéntanos sobre la experiencia y los retos de hacer este personaje

Es un personaje que se remonta a los años 1800. En esta adaptación que hicimos mientras yo estaba filmando Café con aroma de mujer en Colombia, la mayoría de las veces nos reuníamos los domingos cuando yo no estaba filmando. Entonces así íbamos creando esta adaptación que ya pueden ver en ViX.

Fue un poquito difícil adaptarla al tiempo de ahora con todo lo que tenía originalmente la historia. Había que hacer cambios muy difíciles y digo difíciles porque había que cambiar unas cosas del tiempo de antes que a uno le gustaban que no puede tenerlas ahora. Pero fue un trabajo de mesa y de equipo, me siento bendecido por el equipo que tuvimos para llevar a cabo esta historia.

Fuimos creando el proyecto mientras yo grababa Café con aroma de mujer en Colombia y después que terminé me fui a grabar a España. Estoy contento y muy emocionado porque el público vea la serie.

-De todos los lugares dónde has filmado, ¿cuál es el que mas te ha marcado?

Todos los lugares. Para mí Colombia con Café fue algo increíble. Y Madrid con Montecristo fue otra cosa igual de increíble. Eso es lo lindo de esta carrera, que te da la oportunidad de conocer diferentes partes del mundo a la misma vez que haces lo que amas.

Todos me han marcado, cada lugar me marca y me deja una huella, un recuerdo y una imagen muy bonita de donde soy. Pero si hay un lugar que más me ha marcado en mi vida, ha sido Cuba. Tuve la oportunidad de ir a Cuba hace como seis años, esa fue la última vez. Ya toda mi familia está fuera de Cuba.

-¿Has llevado a tus hijos?

A la niña no, pero al niño sí lo llevé cuando fui hace años.

-¿Qué aprendiste del personaje, qué te deja?

A veces hay que dejar que Dios se encargue de las cosas que uno no puede encargarse físicamente, porque terminarías mal. He aprendido que a veces llevar a cabo una venganza o cegarte por algo que te molesta mucho, no te deja ver lo que te rodea que te hace feliz.

En cierta forma he aprendido que las cosas hay que dejarlas ir y no tenerlas contigo, porque te desgastas física y emocionalmente. Llevar a cabo una venganza o estar pensando en las cosas que te afectaron y en que quieres afectar a esas personas, hay que dejar ir esas cosas. Y hay que dejárselas a Dios, que él se encargue de ellas.

-¿Eres rencoroso?

No, para nada. Sí guardo cosas, sentimiento, pero no los guardo porque quiero llevar a cabo algo contra alguien, simplemente porque me marcaron, porque son parte de mi vida y mi historia. No diría que soy rencoroso, pero sí no se me olvida nada.

-¿Cómo sueles pasar el tiempo libre?

-Leer, hacer deportes, y mayormente estar con mis hijos. Ahí se me olvida todo. Cualquier cosa que exista, con mis hijos ya se aclara toda la vida (risas). La familia es el motor de cualquier ser humano en el mundo.

-¿Cómo eres como papá?

No podría decir. Creo que mis hijos podrían decirlo, pero trato de ser el mejor padre que pueda ser. Trato de enseñarles una buena educación, asegurarme de que tengan un corazón noble, humilde, de que sean como todos, de que traten bien a la gente y que sean muy disciplinados en lo que quieran ser en la vida. Si no lo son, no alcanzaran nada en la vida. Hay que ser muy disciplinados.

Nacido bajo el signo zodiacal de Leo, en La Habana, Cuba, William Levy, de 42 años, inició su carrera actoral ante las cámaras de Telemundo, como participante del programa cazatalentos Protagonistas de Novela (2003). Fue en el set de ese reality show donde conoció a Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, Christopher, de 17 años; y Kailey, de 13.

Aunque la pareja anunció la separación el pasado año, no ha dejado de ser blanco de especulaciones en las redes sociales sobre una posible reconciliación. El actor declinó comentar respecto a su vida sentimental.