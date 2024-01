Willie Colón aborda su posible retiro tras concierto en la Ferie de Cali

El artista de 73 años comentó que el viaje hasta la ciudad colombiana fue agotador, el calor de la ciudad lo afectó y no pudo descansar el tiempo suficiente antes de la presentación.

“Para los que están preguntando qué fue lo que pasó en la Feria de Cali, estoy bien, hacía mucho calor. Este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones y cosas que tuvimos que hacer para poder llegar, e incluso, cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con migración, no pude descansar lo suficiente”, manifestó.

El retiro de Willie Colón

Asimismo, el artista negó las acusaciones sobre una estafa a los asistentes, pues en redes señalaron que el espectáculo no estuvo a la altura y que el cantante no quiso cumplir con su agenda y se había robado el dinero de quienes compraron la entrada.

En ese sentido, Colón aseveró que ya se encuentra atendiendo con especialistas el agotamiento que lo llevó a no dar lo mejor de sí en Colombia. Declaró que si los médicos consideran que su estado no le permite continuar con el ritmo que implica un concierto, pues habrá llegado el momento de despedirse de los escenarios.

"Empecé bien y de repente me quedé sin gasolina, tuve que bajarme; el calor tampoco ayudó y gracias a Dios pude recuperarme lo suficiente para cerrar mi tanda, estoy bien y gracias por estar pendiente de mí, estoy consultando con mis médicos. Para los que me acusaron de robarme la plata, no tiene sentido ir a Cali para hacer eso, es el mismo esfuerzo, para el que dijo que si estoy demasiado de viejo, si los médicos determinen que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 en Cali, Colombia habrá sido el último concierto de Willie Colón", enfatizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Willie Colón (@realwilliecolon)

No es la primera vez que El Malo del Brox aborda su posible retiro.

Previamente, en otro concierto el salsero había señalado que estaba consciente de que su retiro musical se acercaba y agradeció a sus seguidores el apoyo que le han manifestado en todos sus años de carrera.

"Este puede ser mi último concierto, no porque me voy a morir, la verdad no sé cuándo va a llegar eso, pero por muchas razones yo quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias, para darle las gracias a todos ustedes, algunos de ustedes me acompañaron desde los after hours de mala muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos", dijo.

"Yo los acompañé mucho mientras hacían la limpieza o cuando llegaban a su casa del trabajo, yo estaba con ustedes y ustedes me hicieron una estrella a mí, y por eso estoy agradecido y orgulloso, me siento muy dichoso, gracias", concluyó.