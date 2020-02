Winfrey dice que Gayle King ha recibido amenazas de muerte

CBS publicó un fragmento para promover la entrevista de King con Leslie. El vídeo distribuido en línea y en las redes sociales de CBS News, se enfocaba en la parte de la entrevista en la que Leslie respondió sobre el caso por abuso sexual presentado contra Bryant en Colorado, el cual fue desestimado. En el vídeo King le pregunta a Leslie si el caso de 2003 hacía que el legado de Bryant fuera complicado para ella, a lo que Leslie le respondió que no.

Los críticos acribillaron a King en redes sociales por revivir viejas acusaciones. El actor, rapero y ejecutivo de televisión 50 Cent dijo a The Associated Press que le parecía que era injusto porque Bryant no está aquí para defenderse. Snoop Dogg publicó un video con groserías en Twitter en el que le pedía a King que se retractara “antes de que vayamos a atraparte”. La cuenta de Twitter del comediante encarcelado Bill Cosby también la criticó.

King respondió el jueves con un vídeo en Twitter en el que dijo que el fragmento de la entrevista fue compartido fuera de contexto y expresó su enojo con la cadena. “Estoy mortificada, estoy avergonzada y muy molesta”, expresó King.

CBS emitió después un comunicado en el que decía que el vídeo “no refleja la naturaleza y el tono” de la entrevista completa.

Winfrey criticó lo que calificó como “veneno misógino” contra King.

“Puedo entender cómo la gente estaría obviamente muy molesta si pensaron que Gayle estaba presionando para obtener una respuesta de Lisa Leslie”, agregó Winfrey. “Obviamente todo pasa, ella estará bien, pero no ha dormido en dos días”.

Después de que la supuesta víctima decidió no proseguir con el caso, ella y Bryant llegaron a un acuerdo legal en 2005. Bryant, quien tenía 24 años al momento del incidente el Colorado, negó haber cometido algún abuso sexual.

Bryant, su hija de 13 años Gianna, y siete personas más murieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero en el sur de California. Se planea una ceremonia conmemorativa en el Staples Center de Los Angeles para este mes.