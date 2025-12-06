Wroclaw, una ciudad para vivirla y disfrutarla

Polonia está llena de sorpresas, y Wroclaw es una de ellas. Con su elegante plaza del mercado, una impresionante catedral y encantadores barrios a orillas del río, esta ciudad es un crisol de historia, arte e innovación moderna.

Ubicada en el suroeste de Polonia, Wroclaw, conocida en español como Breslavia , es la capital de la Baja Silesia. La ciudad cuenta con una historia de más de 1.000 años que combina las influencias culturales de países vecinos y de la propia Polonia.

Su paisaje urbano refleja este largo pasado, mezclando catedrales góticas, palacios barrocos y monumentos modernistas en un llamativo mosaico arquitectónico de diferentes periodos: el Reino de Polonia, el Reino de Bohemia, el Reino de Hungría, la monarquía de los Habsburgo austríacos, el Reino de Prusia, los nazis, incluso los soviéticos, y nuevamente Polonia desde 1945.

Sí, Wroclaw carga con la pesada carga de los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, pero su gente sabe cómo sobreponerse.

“Los malos recuerdos de la guerra son imborrables”, señaló Arek, un graduado en historia. “La mitad de la ciudad fue destruida, pero logramos reconstruirla a su antigua gloria. Ahora tenemos una ciudad increíblemente hermosa que amamos”, enfatizó.

La ciudad

Con más de 100 puentes, Wroclaw se asienta a orillas del río Oder, donde se encuentra la Isla de la Catedral, la parte más antigua de la ciudad, donde un farolero enciende cada noche faroles de gas.

Si tiene tiempo, tome un paseo en barco por el río Oder para apreciar la ciudad desde una perspectiva distinta mientras se acerca a monumentos durante el recorrido.

Un paseo por la Plaza del Mercado (Rynek) de Wroclaw revela el Ayuntamiento gótico de la ciudad enmarcado por hileras de coloridas casas históricas reconstruidas.

Siéntese en una de las terrazas y pida una cerveza o vino polaco y admire la belleza de los edificios.

“La vida no es simple en ningún lugar. Necesita un trabajo y ganarse la vida, pero aquí sentimos que vivimos en un museo al aire libre, y eso no se encuentra en muchos sitios”, comentó Mikolaj, el camarero de un café mientras colocaba sobre la mesa una jarra de cerveza fría.

Y tiene razón. En Wroclaw, podría experimentar la sensación única de decir: “Yo podría vivir aquí”.

Una de las atracciones más queridas de Wroclaw es mucho más pequeña: más de 1.000 estatuillas de enanos de bronce están repartidas por el centro de la ciudad. Turistas suelen pasear con mapas en mano decididos a encontrar todas las figuras.

Estas encantadoras y juguetonas figuras de bronce conmemoran el movimiento clandestino de la Alternativa Naranja, que expresaba su mensaje anticomunista pintando enanos en las paredes.

Mientras camina por la Plaza del Mercado, visite la Catedral de Santa María Magdalena y suba las escaleras hasta la pasarela que conecta las dos torres a 45 metros de altura. Primero, verá las mejores vistas de Wroclaw. Segundo, aprenderá cómo, en el siglo XVI, durante la histeria de brujería que invadió Europa, quienes eran acusadas de ser brujas o brujos eran obligados a cruzar el “conector” que no tenía barandilla entonces. Muchos caían al vacío y morían, por lo que eran exoneradas después de muertos. Quienes superaban la prueba eran considerados brujos o brujas y, por tanto, quemados en la hoguera.

Wroclaw también es una ciudad universitaria, lo que la convierte en una de las localidades polacas más orientadas a los jóvenes. Cada año, en octubre, el año académico trae más de 130.000 estudiantes.

Este gran cuerpo estudiantil cuenta con el apoyo de las autoridades locales, que ofrecen beneficios como descuentos en transporte, cultura y restaurantes para hacer la vida más asequible.

Visite la Universidad de Wroclaw y admire el salón barroco Leopoldinum antes de subir a la Torre Matemática para disfrutar de más vistas panorámicas.

Entretenimiento

Una de las principales atracciones es el Museo Nacional de Wroclaw. Es una de las principales sedes de la red de Museos Nacionales de Polonia y alberga una de las colecciones de arte contemporáneo más grandes del país.

Entre las exposiciones permanentes distribuidas en varios pisos del museo hay departamentos dedicados a periodos artísticos y épocas históricas.

Aquí, además del arte silesiano de los siglos XII al XVI, puede encontrar arte polaco de los siglos XVII al XIX y arte europeo de los siglos XV al XX. La entrada a la galería es gratuita los sábados.

El Centennial Hall es un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Diseñado y construido por los alemanes en 1911 con hormigón armado, este recinto sigue utilizándose para eventos deportivos, cumbres empresariales y conciertos.

Mientras esté en la zona, también puede entrar al Pabellón de las Cuatro Cúpulas, que hoy alberga una impresionante colección de arte contemporáneo de posguerra.

Los terrenos incluyen un estanque de 2,5 acres con fuentes, rodeado por una enorme pérgola de hormigón con forma de media elipse. La Fuente Multimedia ofrece espectáculos gratuitos diarios con agua iluminada, luz y sonido, incluidos espectáculos nocturnos especiales los fines de semana con efectos mejorados.

No se pierda el Hala Targowa, un popular mercado construido en 1906 donde puede interactuar con los lugareños mientras hacen sus compras.

Wroclaw también es hogar de Hydropolis, un centro interactivo sobre el agua que combina tecnología innovadora con educación. Sus exhibiciones exploran el papel del agua en el medio ambiente, su importancia para la vida humana y la larga historia de la relación de la humanidad con ella.

Para más información sobre Wroclaw, visite el sitio web oficial aquí.

Los alrededores

La región de la Baja Silesia está llena de aventuras. Incluso le llaman el Valle de los Palacios y Castillos. Supimos que hay más de 90 torres y plataformas de observación desde las cuales se pueden admirar los paisajes pintorescos.

Vale la pena visitar estos lugares para ver las extensas cadenas montañosas, valles y lagos, así como pueblos y ciudades históricas que ofrecen vistas fantásticas al amanecer o al atardecer.

Las montañas atraen a los amantes del senderismo durante todo el año, y muchos emprenden los senderos para conquistar nieka, la cumbre más alta de los montes Karkonosze.

El otoño polaco, también conocido como el Otoño Dorado Polaco, es una época hermosa para visitar la Baja Silesia, entre septiembre y noviembre.

La temporada ofrece temperaturas frescas y es conocida por la variedad de alimentos de época como champiñones y verduras de raíz, y actividades populares como caminatas por el bosque y recolección de setas.

Visite el sitio web de turismo regional para obtener más información.

Gastronomía

Aunque Wroclaw ofrece una escena culinaria rica y diversa, queremos centrarnos en la cocina tradicional polaca, que es otra forma de conocer la ciudad.

La cocina polaca se basa en ingredientes sustanciosos: carnes, verduras de raíz, champiñones y productos fermentados que aportan profundidad y carácter. Sus platos son sabrosos y aromáticos, a menudo marcados por un agradable toque ácido que equilibra su riqueza.

En la Plaza del Mercado y las calles aledañas puede encontrar muchos restaurantes, como Chatka, en Odrzaska 7, donde el menú ofrece comida tradicional.

Si visita el Centennial Hall, almuerce o cene en el restaurante Tarasowa. Este lugar abrió por primera vez en 1913 y ha recuperado su antigua gloria con un interior modernista.

Y, como recomienda la Guía Michelin, puede encontrar sabores excepcionales, descubrimientos culinarios y excelentes vinos polacos e internacionales.

Si le gusta la carne tipo tártara, un plato muy popular en Polonia, pruebe lo que la chef Katarzyna Danilowicz y su equipo pueden prepararle.

Almorcemos o cenemos en Piwnica widnicka, uno de los restaurantes más antiguos de Europa, ubicado en los sótanos del Ayuntamiento y también especializado en cocina tradicional polaca.

Aquí debe probar los famosos pierogi (empanadillas), hechos de masa de papa y rellenos de carne o queso, servidos con sabroso ingrediente de cobertura como cebolla frita, trocitos de tocino y crema agria, o simplemente mantequilla derretida.

Frente al río Oder, el restaurante OkWine Bar, también recomendado por la Guía Michelin, es reconocido por su selección de vinos y cocina contemporánea.

Desde entrantes, sopas y pastas hasta platos fuertes, este es un lugar imprescindible. Aquí también se sirve el tartar de res, ya sea en su versión clásica polaca o en una versión propia con caviar Antonius, hoja de oro y trufa negra.

Cómo llegar

LOT Polish Airlines ofrece vuelos directos desde Chicago, Los Ángeles, Miami, Newark y Nueva York hacia Varsovia, donde puede conectar con Wroclaw por aire o por tierra.

Si tiene pasaporte estadounidense, no necesita visa por hasta 90 días. Si viaja con un documento de otro origen, por favor contacte a al consulado polaco para obtener la información adecuada.

Cómo moverse

Polonia cuenta con un sistema de transporte público muy desarrollado y moderno, que incluye aviones, trenes, autobuses y tranvías, lo que facilita viajar entre ciudades y regiones.

Idioma

El polaco es el idioma oficial, pero el inglés se habla y se entiende ampliamente en muchas ciudades y destinos turísticos.

Dónde alojarse

Wroclaw ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Durante nuestra visita, nos hospedamos en el hotel Wyndham Wrocaw Old Town, convenientemente ubicado en el centro de la ciudad a dos cuadras de la Plaza del Mercado.

Polonia también es uno de los países más asequibles de Europa, con opciones económicas para comida, alojamiento, transporte y actividades, lo que facilita disfrutar de la ciudad sin vaciar tu billetera.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, el zloty sigue siendo la moneda oficial y de curso legal del país.

El euro eventualmente será adoptado, así que ahora es un momento ideal para visitar mientras los precios siguen siendo relativamente bajos.

Siga estos consejos para ahorrar dinero. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni en el destino. Muchos viajeros suelen cambiar dólares, sin saber las tarifas excesivas que les cobran.

Es mejor depositar su dinero en la cuenta bancaria y usar la tarjeta de cajero automático al llegar al destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrará la tarifa de cambio y obtendrá la mejor tasa internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.