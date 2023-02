Yailin muestra numerosos regalos de San Valentín

"Soy la mujer más feliz del mundo. Gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser MADRE. Ya falta poquito mi Reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias", escribió.

Aunque no menciona quién fue la persona que le envió el detalle, sus seguidores se cuestionan si hay una reconciliación entre ella y el rapero, pues culmina el mensaje agradeciendo a una persona a la que se refiere como ‘amor’.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yailin la Mas Viral (@yailinlamasviralreal)

"Enamorada de estos detalles. Gracias, amor. Y gracias @alexdiamond.joyería por ser el cómplice de este momento tan lindo", continuó.

No obstante, Anuel no ha publicado ningún mensaje en sus redes confirmando si él y la futura madre de su segunda hija, Cattleya, han regresado.

Días pasados, en un video difundido en las redes de El gordo y la flaca, el puertorriqueño confirmó que se él y Yailin la más viral habían terminado su relación. "Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Está embarazada y ya no estamos juntos... no vamos a hacer un circo de estar hablando de por qué sí, de por qué no", declaró.

No obstante, Anuel pidió respeto y apoyo a Yailin en su carrera artística.

"A la gente de República Dominicana, apoyen a Yailin, ella está trabajando duro con su música. Se cuida, el cambio que dio en su estilo de vida; a pesar de todas las cosas y noticias negativas que sacan ha madurado. Yo puedo decir que es mejor ser humano y tiene un buen corazón a pesar de todo. Uno no puede juzgar a las personas sin conocerlas", dijo Anuel AA.

